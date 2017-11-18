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Ekonomi

Bakan Tüfenkci: Ekonomik operasyonlara geçit vermeyiz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'yi terörle dize getiremeyenlerin, ekonomik operasyonlara başvurduğunu ancak, kendilerinin ve milletin buna geçit vermediğini söyledi

18 Kasım 2017 17:24

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'yi terörle dize getiremeyenlerin, ekonomik operasyonlara başvurduğunu ancak, kendilerinin ve milletin buna geçit vermediğini söyledi.
Bakan Bülent Tüfenkci, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, esnafın birlik, beraberlik, istikrar ve güvenden yana olduğunu ifade etti. Tüfenkci, esnafın 15 Temmuz\'da FETÖ\'nün hain darbe girişiminde göstermiş olduğu fedakârlıkları da asla unutmadıklarını söyledi. Türkiye\'nin üzerinde her zaman oyun oynanmaya çalışıldığını belirten Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
\"Türkiye\'yi terörle dize getiremediler, ekonomiyi vurarak dize getirmeye çalışıyorlar. Hatırlayın özellikle 2013 yılında Türkiye\'de faizler, döviz kurları düşmüş, borsaya bakıldığı zaman 75 binlerde. Bakıyorsunuz ağaçları bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkartıyorlar. Kim zarar ediyor? Dolar, faizler yükseldi netice itibarıyla da kaybeden esnafımız, vatandaşımız oldu.\"
Son olayların ardından hükümetin önlemler alarak ekonomik durumu toparladığını dile getiren Bakan Tüfenkci, daha sonra ülkede, FETÖ tarafından organize edilen 17-25 Aralık operasyonlarının başladığını belirterek, \"14 Temmuz itibarıyla baktığımızda borsa yeniden yükseliyor. Bu sefer de daha kanlı, hain bir plan devreye sokuluyor. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ne oldu? Borsa çöktü, dolar faiz yükseldi. Kazanan faiz lobileri, kaybeden millet oldu\" diye konuştu.
Her türlü engellemeye karşın ekonomiyi yine ayakta tuttuklarını, borsanın yükseldiğini aktaran Tüfenkci, Türkiye\'nin üzerine yine gelindiğini vurgulayarak şöyle dedi:
\"Bu sefer Halk Bankası üzerinden, Rıza Sarraf üzerinden bir operasyon çekmeye çalışanlar tekrardan borsayı, dövizi hareketlendirerek yeni bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki biz bu şoklara da bu operasyonlara da asla ve asla geçit vermeyiz. Bu operasyonlara da imkan tanımayız. Türkiye\'yi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, terör örgütlerini maşa olarak kullanarak millete karşı operasyon çekenler her defasında karşısında milletimizi gördü. İşte 2019 yaklaşırken bu tür oyunlara bizler her zaman dikkatli olmak zorundayız.\"
Esnafa yönelik birçok teşvik verildiğini, önlemlerin alındığını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafı olduğu yerde bırakmayarak tüccar, sanayici yapmak istediklerini kaydetti.

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