Bakan Tüfenkci: Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa düşürmeyin, çoğunluğu sağlayamazsak sistem kilitlenir

Cumhurbaşkanlığıve milletvekilliği seçimlerine 15 gün kaldı. Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçimlere ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de azınlığa düşürülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Biz Meclis'te çoğunluğu sağlamadığımız an sistemi kilitlemiş oluruz" dedi.

Tüfenkci, Akçadağ ilçesinde Başpınar Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 25 Haziran'da önemli bir seçime gideceğini söyledi. Seçimlerde Türkiye'nin bir yol ayrımına karar vereceğine dikkati çeken Tüfenkci, vatandaşların ülkenin yeniden inşasına, erdem ve iradeyle şahlanışına veya eskiye döndürme adına oy kullanacaklarını ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'nin Gezi Parkı olaylarından sonra sistematik olarak "17-25 Aralık darbe girişimi", 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığını anımsattı.

Bu olayların ardından Cumhur İttifakı'nı kurduklarını dile getiren Tüfenkci, terör belasından kurtulmak, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenlerin oyunlarını bozmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiklerini anlattı.

"Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa düşürmeyin"

Bülent Tüfenkci, sadece yol yapmadıklarını, gönülleri de birleştirdiklerini belirterek, bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiklerini vurguladı.

Vatandaşlardan bir ricası olduğunu dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Ahmet'e, Mehmet'e değil, bu ülke için oyunuzu kullanın. Geleceğimiz için oyunuzu kullanın. Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa, muhalefete düşürmeyin. Biz Meclis'te çoğunluğu sağlamadığımız an sistemi kilitlemiş oluruz. Dolayısıyla biz Türkiye'yi o duruma düşürmeyin diyoruz."