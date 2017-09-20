Bakan Tüfenkçi Ahilik Haftası’nda Şed kuşandı

İSTANBUL, (DHA) - AHİLİK Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve İSTOÇ (İstanbul Toptancılar Çarşısı) Yönetim Kurulu tarafından Ahilik Festivali düzenlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katıldığı kutlamalarda kalfalıktan ustalığa geçenler için “Şed Kuşatma” töreni yapıldı. Bakan Tüfenkçi de Türk tarihi değerinlerden olan Şed\'i kuşanarak, Ahilik Haftası\'nı kutladı.

İSTOÇ\'ta düzenlenen program, Bağcılar Bilgi Evi öğrencilerinin mehter takımı gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur\'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam edilen programa pek çok esnaf ve vatandaşlar katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Şed kuşanarak Osmanlı Ahilik geleneği canlandırıldı.

800 yıllık gelenek olan Ahilik ile ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “Anadolu’nun bağrından çıkarak esnaf kardeşlerimizle ticaret hayatımızda bir disiplin oluşturan ve bir medeniyetin izlerini taşıyan önemli kurumuzdan biridir. Bu kültürü hep birlikte yaşatarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. İnşallah Ahilik geleneğinin yansıması olan bu ilk festivalimiz de esnaflarımıza farklı bir atmosfer sunacak” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, “Ticareti, girişimciyi yönlendirmek yerine onların yolunu açmayı ve önlerindeki engelleri kaldırmayı kendimize görev bildik. Çünkü İstanbul’da müteşebbis, tüccar ve esnaf ne yapacağını çok iyi biliyor. Belli bir yol tutturmuş ve o yolda başarıyla gidiyor” diye konuştu.

Ahilik geleneğini İstoç’ta gördüğünü belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnşallah İstoç’un bundan sonraki süreçte de hayırlı ve bol kazançları olur” dedi.

İSTOÇ 1. FESTİVAL GÜNLERİ\'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Program sonrası Bakan Tüfenkçi, 7 Bin 200 işyerinin faaliyet gösterdiği toptancılar çarşısında ‘’İSTOÇ 1. Festival Günleri’’nin de açılışı inı gerçekleştirdi. 4 gün sürecek festivalde esnaf ve vatandaşların tek platformda buluşturulacağı belirtildi.

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