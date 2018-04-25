Bakan Tüfenkci: AB'nin tavrını netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nde düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde muhatapları nezdinde ikircikli bir durumla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, \"AB\'nin ve tarafların bir kez daha düşünerek, tavrını netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, TÜSİAD\'ın Beyoğlu\'ndaki merkezini ziyaret ederek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve üyelerle bir araya geldi. Dış ticaret ve gümrükler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'na katılan Bakan Tüfenkci, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ile bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantda konuşan Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin büyüme rakamlarına değinerek, \"Ülkemiz 2017 yılında yakalamış olduğu 7.4 büyüme oranlarıyla G-20 ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunu inşallah 2018\'de de ilk çeyreğinde, buna yakın büyüme oranlarını yakalayarak esasında erken seçime gittiğimiz şu günlerde, Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu dosta ve düşmanlara göstermiş olacağız\" dedi.

\"SON 4 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞTİ\"

Türkiye\'de iş yapma kolaylığını sağlama anlamında ciddi adımlar atıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, \"Son 4 yılın en yüksek büyümesini gerçekleştiren ülkemiz, büyüme oranı hedeflerini de aşan oranda bir gerçekleştirme yakalamıştır. 2017\'de yakaladığımız 158 milyar dolarlık ihracatımızın 65 milyar doları, yani yüzde 41\'i de dahil de işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilmiş\" ifadelerini kullandı.

\"YAŞAYARAK GÖRÜYORUZ\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye\'nin Avrupa Birliği(AB) üyelik süreci için, \"Avrupa Birliği\'ne üyelik hedefimizi koruyoruz ancak muhataplarımız nezdinde gerçekten ikircikli bir durumla da veya Türkiye\'ye özel ayrımlar ve özel bakış açılarıyla da karşı karşıya kaldığımızı hep beraber yaşayarak görüyoruz. Aday olan ülkelere baktığımızda, aranan kriterlere baktığımızda, Türkiye\'de aranan kriterlere baktığımızda Türkiye bu anlamıyla diğerlerinden fersah fersah her alanda üstün olmasına rağmen, Türkiye\'ye karşı şu veya bu nedenle Avrupa Birliği\'nin ikircikli bir durum sergilediği de yadsınamaz bir gerçek. Avrupa Birliği\'nin ve tarafların bir kez daha düşünerek, Avrupa Birliği\'nin tavrını netleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, erken seçimin ekonomiye olması muhtemel etkilerine dair, \"Biz özellikle bu seçimlerin, ekonominin etkilenmemesi noktasında her türlü tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz\" dedi.

BAKANIN OLAĞANÜSTÜ HAL YORUMU

Bakan Tüfenkci OHAL ile ilgili olarak, \"Şimdiye kadar iş dünyamızda \'Olağanüstü Hal\'den dolayı \'şu oldu\', \'bu oldu\' diyebileceğimiz bir tane örnek yok. Soruşturmalar var, eğer siz hakkınızda bir itham varsa o soruşturmalar devam edecek \'Olağanüstü Hal\' olmasa da o soruşturmalar devam edecek. Soruşturmaların Olağanüstü Hal ile ilgisi olmadığını baştan söylemek lazım. Bilakis bana göre \'Olağanüstü Hal\' iş dünyasının daha çok menfaatine. Biz hükümet olarak da ekonomik kararların Kanun Hükmünde Kararnameler ile çıkmaması konusunda da şimdiye kadar çok özen ve dikkat gösterdik\" diye konuştu.

GÜMRÜKLERDE YENİ SİSTEM

Bakan Tüfenkci, konuşmasında gümrüklerdeki yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Tüfenkci, \"En son hayata geçirdiğimiz uygulamalardan birisi de \'Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı\' (GETAP) hem iş dünyasıyla iş birliğimizi geliştirmek ve pekiştirmek hem de bakanlığımızı şeffaflaştırma adına bana göre önemli uygulamalardan birisi. Gümrüklerdeki alt yapı yazılımlarının tamamını yeniden ihale ettik. İnşallah 2019\'un Ağustos ayına ilk fazını alacağız. Orada şunu hedefliyoruz; gümrüklerde artık kağıt kullanılmamasını istiyoruz. Tamamen dijital ortamda yapılmasını istediğimiz için bunu hayata geçirdik. Süreç bittiğinde artık sizler ofislerinizde, internet ortamında, laptoplarınızda görüntülü olarak eşyalarınızın sınır kapılarında veya gümrüklü sahalarda hangi aşamada olduğunu net olarak görmüş olacaksınız\" ifadesini kullandı.

TÜSİAD\'TAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

TÜSİAD Başkanı Bilecik de 24 Haziran\'daki erken seçim kararının Türkiye açısından en iyi sonuçlara vesile olması temennisinde bulunurken, seçim sürecinde olsa dahi makro ekonomik istikrara her zamankinden çok daha fazla dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

\"SEÇİM TARİHİNİN HAZİRAN OLARAK BELİRLENMESİNDEN DOLAYI, İŞ DÜNYASI ALTI AY KAZANMIŞ OLDU!

Bilecik, \"Gönül isterdi ki, enflasyon oranımızı diğer gelişmekte olan ülkeler gibi yüzde 5\'in altına çekebilmiş, yapısal reformları büyük ölçüde başarmış olsaydık. Maalesef son yıllarda siyasi gündem, çoğu zaman ekonomik gündemin önünde gitti. Ekonomi, yarını görmek ister. Ekonomi, rahat nefes almak için yatırım ister. Yatırımı yapanlar da istikrar ve önünü görebilmek ister. Şimdi önümüzde erkene alınmış bir seçim var. Seçim tarihinin Haziran olarak belirlenmesinden dolayı, iş dünyası altı ay kazanmış oldu. Seçimlerin ardından bir an önce ülke gündemi tekrar ekonomi olmalıdır\" dedi.

TÜRKİYE AB ÜYELİK SÜRECİ VE VARNA ZİRVESİ

Geçen hafta Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları\'nın 20\'ncisinin yayımlandığını anımsatan Erol Bilecik şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin AB üyelik hedefi, sürecin tıkandığı son birkaç yılı hariç tutarsak, 15 - 20 yıllık reform perspektifimizin itici gücü oldu. Bunu ekonomik, demokratik ve sosyal kazanımlarımız anlamında rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye, AB sürecinde ilerledikçe ABD\'den Çin\'e, Körfez\'e kadar dünyanın diğer bölgeleri için de siyasal açıdan etkili, ekonomik açıdan cazip bir ülke haline geldi. Süreçteki duraklama, maalesef dünya ile ilişkilerimize de olumlu yansımadı. Son olarak, Türkiye-AB arasındaki Varna Zirvesi\'nde ilişkileri geriletecek bir karar çıkmamıştır. Zirve bu yönden olumludur ancak, Avrupa Komisyonu\'nun yeni açıkladığı Türkiye raporunun içeriği özelikle demokratik standartlar açısından oldukça kritiktir. Geçmişte, Komisyon\'un Türkiye hakkındaki yıllık raporları, Türkiye\'nin AB kriterleri açısından ilerlemesini ele alırken, son birkaç yıldaki raporların siyasal gelişmelere paralel olarak mevcut kriterlerdeki duraklama ve gerilemelere odaklandıklarını görüyoruz. Bu açıdan, 2018 raporunu bir dip noktası olarak görebiliriz. Genişleme Strateji Belgesi ile birlikte düşünüldüğünde, anahtar kelimeler \'temel haklarda gerileme\' ve \'Türkiye\'nin belirgin bir şekilde AB\'den uzaklaştığı\' vurgusudur. Raporun ortaya koyduğu Türkiye tablosu ve gidişat, öngörülebilir bir gelecekte AB üyesi olacak bir Türkiye sunmamaktadır.\"

\"GÜMRÜK BİRLİĞİ\'NİN GÜNCELLENMESİ\"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, \"Gümrük Birliğinin tarım, kamu alımları ve hizmetler alanlarına genişletilmesi, anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasının oluşturulması ve mevcut karar asimetrilerinin düzeltilmesi yönünde güncellenmesi, hem ekonomik hem de siyasal açıdan AB sürecimize yeni bir canlılık kazandırır. Küresel düzeyde korumacılığın revaçta olduğu bir dönemden geçilse de, Türkiye rekabet gücünü ilave gümrük vergileri ve ticareti zorlaştırıcı tedbirler aracılığıyla değil, katma değeri yüksek ürünler üreterek, marka bilinirliğini ve pazar çeşitliliğini artırarak sağlamalıdır. Teknolojinin her zamankinden de hızlı geliştiği dijital dönüşüm çağında, üretim şekilleri, tüketim ve ödeme biçimleri, ulaştırma ve lojistik gibi birçok alanda devrim niteliğinde değişiklikler yaşanıyor\" ifadelerini kullandı. Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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