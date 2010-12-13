-BAKAN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ile Petrol İşleri Genel Müdürü Erdal Gülderen'i toplantıya çağırdı. Yıldız, ''Gerek pompa istasyonları, gerekse dağıtım şirketleriyle alakalı, üzerinde yorum yapılabilecek, konuşulabilecek bir konu varsa, tavan fiyatlar da dahil olarak konuşacağız'' dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gürcistan Enerji Bakanı Aleksander Khetaguri ile elektrik alışverişine ilişkin sözleşmenin uzatılması imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akaryakıtta bayi ve dağıtım şirketlerinin paylarının yeniden 40-42 kuruşa kadar yükseldiğinin hatırlatılarak ''Tekrardan tavan fiyat uygulamasına nasıl bakarsınız'' sorusuna verdiği yanıtta Yıldız, EPDK Başkanı ile Petrol İşleri Genel Müdürünü bugün toplantıya çağırdığını belirterek, ''Bunları değerlendireceğiz ve konuşacağız. Bu konuda tüketiciyle alakalı, kullandığı benzin veya diğer petrol ürünleriyle alakalı, gerek pompa istasyonları gerekse dağıtım şirketleriyle alakalı, üzerinde yorum yapılabilecek, konuşulabilecek bir konu varsa onu bu toplantıda değerlendirmeye alacağız'' dedi. ''Gündemde tavan fiyatları da var mı?'' sorusuna ise Bakan Yıldız, ''O dahil olarak konuşacağız'' yanıtını verdi.