Bakan "Tefecileri görüyoruz; gerekeni yaparız!" dedi; faiz indirimine yeni bankalar eklendi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Faizleri çok üst seviyelere çıkararak, tefeci mantığı ile insanların zafiyetlerinden faydalanma şeklinde bir yaklaşım içinde olabildiklerini görüyoruz. Gerekeni yaparız" ifadesinin ardından faiz indirimine giden bankalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Önceki gün Akbank ve İş Bankası'nın faizde indirime gitmesinden sonra dün Şeker Bank, TEB, Yapı Kredi ve VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdiğini açıkladı.

Öte yandan dün Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıda banka yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda, faiz indirimi konusunun ele alındı. Toplantıya katılan isimler arasında, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürü Ali Fuat Erbil de yer aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yapı Kredi konut ve bireysel ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faizlerinde indirime giden Yapı Kredi, ev almak isteyen müşterileri için konut kredisi faiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde 0.90'a, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 0.92'ye kadar indirdi.



Konut kredilerinin indirimli faiz koşullarından yararlanmak için Yapı Kredi şubelerinden, 444 0 445 telefon hattından ve yapikredimortgage.com internet adresinden uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek.



Yapı Kredi, 25 bin lira ve üzerindeki bireysel ihtiyaç kredilerini ise tüm vadelerde yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranlarıyla bugünden itibaren tüketicilere sunmaya başladı.



İndirimli bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarından yararlanmak isteyen Yapı Kredi müşterileri ise İnternet Bankacılığı, SMS, Yapı Kredi ATM'leri, Yapı Kredi şubeleri ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi'nden başvuru yapabilecek.

VakıfBank faiz oranlarını indirdi

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kredili mevduat hesabı faiz oranını yüzde 2,02'den yüzde 1,99'a, kredi kartında ise 2,02 olan faiz oranını 1,98'e çeken VakıfBank, KOBİ'lere sunduğu "KOBİDost Kredisi" faiz oranını da yüzde 0,98'e indirdi.

İhtiyaç kredisi faizini 1,26'dan 1,15'e, taşıt kredisini 1,15'ten 1,10'a indiren VakıfBank, bugünden itibaren uygulamaya aldığı faiz indirimleriyle, müşterilerine uygun çözümler bulmaya devam ediyor.

KOBİ'lere sunduğu kredi kampanyalarına yenisini ekleyen VakıfBank, KOBİ'lerin her türlü ihtiyacını karşılamak için "KOBİDost Kredi" kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında uygun faiz oranlarıyla nakit desteği sağlayan VakıfBank'ın "KOBİDost Kredisi" kampanyasından yararlanan işletmeler, kredisini aylık eşit taksitli olarak ödeyebiliyor.

Mevcut ve yeni VakıfBank KOBİ müşterileri için geçerli kampanya kapsamında 0.98 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanıyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor.

Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, bin - 10 bin lira arası ihtiyaç kredilerinde faiz oranını 1,26'dan yüzde 1,17'ye 10 bin - 50 bin lira arasında ise 1,26'dan yüzde 1,15'e indirdi.

Taşıt Kredilerinde ise yüzde 1,15 olan faiz oranı yüzde 1,10'a indirildi.



Geçtiğimiz aylarda konut kredisi faiz oranlarını aşağıya çeken VakıfBank, 3-12 ay arası vadelerde yüzde 0,80, 13-36 ay arası vadelerde yüzde 0,88, 37-60 ay arası vadelerde yüzde 0,90 ve 61-120 ay arası vadelerde ise yüzde 0,95 faiz oranı uygulamaya devam ediyor.

Diğer taraftan, Kredili Mevduat Hesabı akdi faiz oranını 2,02'den 1.99'a çeken VakıfBank, kredi kartı faiz oranını da 2,02'den 1,98'e indirdi.

Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim

Akbank konut kredisi faiz oranlarında tüm vadelerde indirime giderken, buna ek olarak ilk evini alacaklara özel 500 liraya kadar chip-para verecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, 2 yıla kadar olan vadelerde konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,90'a indirdi. 2 yılın üzerindeki vadelerde 5 yıla kadar yüzde 0,93, 7 yıla kadar yüzde 0,95 ve 7 yılın üzerinde yüzde 0,97 faiz oranı uygulanacak.

Akbank 31 Aralık'a kadar alacağı krediyle ilk kez ev sahibi olacak müşterilerine 500 liraya kadar chip-para kampanyası başlattığını da duyurdu. Kampanya kapsamında ilk ev için kullanılan kredilere özel olarak, kredi tutarının binde 5'i oranında ve 500 lira ile sınırlı olmak üzere müşterilerin Akbank kartlarına chip-para yüklenecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için Akbank Şubeleri, Büyük Kırmızı Hat ve internet sitesine ulaşabilir.

İş Bankası konut kredisi faizleriğni indirdi

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali, konut kredisi faizlerinde indirime gidildiğini kaydetti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, tüketici ve ticaret kredileri ile küçük işletme kredi faizlerinde indirime gidildiğini ve konut kredisi faizlerinde bugünden geçerli olmak üzere 5 baz puan indirim yapıldığını kaydetti. Bali, "Bireysel ve esnaf kredi faizlerini aşağı indireceğiz. Taşıt kredilerinde faizi yüzde 1.18'den yüzde 1.10'a, ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1.20'den yüzde 1.15'e, konut kredisini yüzde 0.95'ten yüzde 0.90'a indiriyoruz" dedi.

Bali İş Bankası'nın temerrüde düşen şirketlere uygun faiz oranlarıyla kredi vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

Bankaların sermaye yeterliliklerini bugünkü seviyelerde koruması gerektiğini söyleyen Bali, "Türkiye'nin yüzde 5 büyümesi için yüzde 15 kredi büyümesi gerekiyor" dedi ve Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 3'ün üzerinde büyümesini beklediklerini söyledi. Bali, "2016 iş planımız devam ediyor, hedeflere revizyon yapmadık" şeklinde konuştu. Bali, bankaların nominal karlarının arttığını ancak özkaynak karlılığının büyümediğini kaydetti.

Bali, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranıyla ilgili kararlarının Türkiye ekonomisi için iyi olduğunu belirtti.

Bali, kredi faizlerindeki indirimlerin net faiz margında hafif daralmaya neden olabileceğini, ancak bu daralmanın fonlama maliyetleri yoluyla karşılanacağını söyledi.