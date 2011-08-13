-Bakan Tatar: KKTC ekonomisinin gidişatı iyi LEFKOŞA (A.A) - 13.08.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Ersin Tatar, Türkiye ile birlikte ''doğru zamanda doğru çalışmalar'' yaptıklarını ve KKTC ekonomisinde ''iyi bir gidişat'' olduğunu, Kıbrıs Rum kesiminin ise anavatanı Yunanistan gibi krizi seyrederek ve hiçbir tedbir almayarak, bugün daha da derinleşen ekonomik krizden çıkış yolu bulmaya çalıştığını söyledi. Tatar, ''Onların (Rumların) gidişatı kötü, bizim gidişatımız iyi. Ama aynı ekonomik noktaya gelmemiz için daha zamana ihtiyacımız vardır'' dedi. KKTC ve Kıbrıs Rum kesimi ekonomilerini karşılaştıran Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde kısa bir dönem sonra bir anlaşma ortaya çıksa bile, bu ekonomik kriz ortamında, çözümün nasıl icraya dönüştürüleceği konusunda, büyük bir endişenin olduğunu vurguladı. Son günlerde dövizdeki artışın biraz tedirginliğe yol açtığını, ancak bu dalgalanma geçtikten sonra TL'nin biraz değer kazanacağına inandığını belirten Tatar, halka ve iş dünyasına, panikleyerek fiyat artışına gitmemeleri çağrısı yaptı. İş dünyasına, sabırlı olunmasını ve piyasaya stoktan mal sürmesini öneren Tatar, kur artışının bir fırsata dönüştürülebileceğine işaret etti. KKTC'de turizm ve eğitime bağlı bir ekonomi olduğuna işaret eden Tatar, turizmde kur artışı ile rekabet gücünün de artabileceğini, Türkiye'den daha fazla turist gelebileceğini söyledi. Tatar, avro ile İtalya, İspanya'ya gidecek Türk turistlerin KKTC'yi seçebileceğini, KKTC'de fiyatların daha uygun olacağını; yurt dışından gelecek öğrencilerin de ülkeye getireceği dövizle daha fazla TL harcayacağını kaydetti. -''Kamu maliyesi iyi yönetiliyor''- Turizmde bu yıl ''beklenmedik artış yaşandığını'', otellerin yüzde 90-95 doluluğa ulaştığını, bunların ekonominin büyümesine katkı sağladığını belirten Tatar, sıkıntıların olabileceğini, ancak kamu maliyesinin çok iyi yönetildiğini vurguladı. Tatar, şöyle devam etti: ''Son iki yıldır aldığımız tedbirlerle hem gelirlerimizde artış olmuştur, hem de yaptığımız tasarruflarla kamu giderlerinde önemli ölçüde düzelmeler olmuştur, çok yüksek miktarda ikramiye ödediğimiz çok sayıda insanımız emekli olmasına rağmen. Geçen yıl 100 milyon TL emekli ikramiyesi ödemesi yapmıştık ve bunu yapmaya da devam ediyoruz. Maliye Bakanlığı bu yıl, sıkıntıları nedeniyle sosyal sigortalara 200 milyon TL'nin üzerinde katkı yapacaktır. Bu gibi cari transfer giderlerine rağmen, bütçe açıklarında azalma olmuştur. Bu da bizim başarımızdır diye düşünüyorum. Genel olarak gidişat; kamu maliyesinde bir düzelme vardır. Bütçe açıklarında ciddi ölçüde azalmalar var, faizlerde bir düşüş trendi oluşmuştur. Haliyle genel olarak makro ekonomik dengelere bakıldığında çok sağlıklı işlerin yapıldığını, bunun da iş dünyasına güven verme durumunda olduğunu belirtmek istiyorum.'' -Rum ekonomisi- Kıbrıs Rum kesiminin, üzerinde ambargo olmadığını, bütün dünyanın tanıdığını, yılda 3 milyondan fazla turist geldiğini, Rusya ile ilişki içinde olduğunu, çok düşük faiz oranlarına ve çeşitli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Tatar, ''Rumlar gerçekten zaman zaman, biraz da şımararak, hiç tedbir almamışlar'' dedi. Rum tarafının sıkıntılarını sıralarken; Yunanistan'daki kriz nedeniyle 10 milyon avro üzerindeki Rum tahvil veya bonosunun Yunan bankalarında kitlendiğini, bankacılık sisteminin bunların etkisiyle zayıfladığını ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notlarını düşürdüğünü, mevcut borçların faizlerinin arttığını, dışarıdan alınan kredilerin yenilenmeme ihtimali ve iç piyasadan daha fazla borçlanma gereksinimi olduğunu, faizlerin daha da fazla yukarıya çıktığını ve hükümete olan güvenin azaldığını kaydeden Talat, buna benzer birtakım olumsuzluklar ve makro ekonomik dengelerin aleyhlerine bozulmasının Kıbrıs Rum yönetimini büyük sıkıntıya soktuğunu belirtti. Tatar, Rum ekonomisindeki krizin derinleşmesinin Rum tarafında çalışan 4 bin kadar Kıbrıs Türkü'nü de olumsuz etkileyeceğine işaret etti. -İki ekonomi eşitleniyor mu?- Ersin Tatar, ''İki tarafın ekonomisinde bir eşitlenmeye doğru mu gidiliyor'' sorusuna karşılık, Rum tarafında her ne kadar olumsuz, KKTC'de iyi bir gidişat olsa da, Rum tarafındaki gayri safi milli hasılanın ve kişi başına düşen gelirin, KKTC'nin 1,5 katı olduğuna işaret ederek, özetle şunları söyledi: ''Biz Rum tarafından daha iyiyiz şeklinde somut bir açıklama bana göre şu anda tam doğruyu yansıtmamakla birlikte, bizim tarafta gidişatın iyi olduğunu, burada elektrik ve su gibi önemli büyük projelere imzaların atılmasıyla, ekonomi pastasının büyüyeceği, haliyle fert başına milli gelirin ve ekonomik refahın artacağı beklentisi içerisindeyiz.''