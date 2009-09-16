Bakan, Taşkın Eylem Planı'nı açıkladı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Taşkın Eylem Planı'nı açıkladı.

İşte Eroğlu'nun açıklamaları:

Bugüne kadar meydana gelen taşkınlarda ölü sayımız 448. Zarar gören alanda yaklaşık 500 bin hektar. Bunun maddi olarak zararı yaklaşık 2 milyar dolardır.

Ben şunun üzerinde durmak istiyorum. Taşkınların sebepleri nedir? Birincisi aşırı ve şiddetli yağışlardır. Giresun’da, İstanbul’da taşkınlar meydana geldi. Şunu gördük ki toplam yağışın üçte biri 48 saatte düşmüştür.

Özellikle dere yataklarında tekniğe aykırı menfez ve köprü yapılmaktadır. Giresun’da dere yataklarına çöpler doldurulmuş, bu çöpler vahşi şekilde depolanmış, yağış nedeniyle de taşkına sebep oldu. Dere yatağına kanalizasyon şebekesi döşenmiş, belediyenin yaptırdığı uydurma bir uygulamadır.

'Bütün tedbirleri aldığımızı iddia edemeyiz'

Peki bu konularda ne yapılabilir?

DSİ 473 taşkın tesisi yaptı. Barajların ve göletlerin taşkın kontrol etmekte kullanılması mümkündür.

Bütün tedbirleri aldığımızı iddia edemeyiz. Mühendislikte bütün hesaplar belli bir risk faktörüne bakılarak yapılır. Ondan sonraki kısımlarda ise bu binaların zarar göreceğini kabul ederiz.

Biz genelgeden bir ay önce yeni bir genelge gönderdik. Buna da atıfta bulunarak, içişleri bakanlığı vasıtasıyla genelge yeniden hazırlandı ve gönderildi.

DSİ tarafından koruma çalışmaları yapılıyor, yapılacak. Biz şu anda hazırlıklara başladık. 2010 yılında tamamen taşkınlara ayıracağız.

Dere yataklarının ıslahında, en önemli konulardan birisiyle ağaçlandırmadır. Yağışlar çıplak olursa yağan yağmur hemen akışa geçmekte, ardından taşkınlara sebep olmaktadır. Özellikle yamaçların ağaçlandırılması, erozyon kontrol önlemlerinin alınması önemlidir.