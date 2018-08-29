Bakan Soylu'nun sözü üzerine Gümüşhane'de çalışmalar başladı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun stat yapılacağının müjdesini vermesi ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın da Gümüşhanespor Stadyumu\'nu yatırım programına alarak çalışmalara başlaması, kent ve Gümüşhanespor camiasını heyecanlandırdı.

Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) tarafından 2 ay önce İstanbul\'da organize edilen \'Gümüşhaneliler Buluşması\' programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taraftarların \'Stat istiyoruz\' tezahüratlarına cevap olarak, \"Gümüşhane-Bayburt arasına havalimanı yapan AK Parti, Gümüşhane\'ye stat yapmaz mı? Şahsi olarak üzerime alıyorum Gümüşhane Stadı işini. Hiç merak etmeyin. Biz bu zamana kadar sözümüzün altında kalmadık. Ben çok söz veren bir insan değilim ama Gümüşhane bir şey isterse iş değişir\" ifadeleriyle Kırmızı-beyazlı camiaya stat müjdesi vermişti.

Bakan Soylu\'nun stat yapılacağının müjdesini vermesi ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın da Gümüşhanespor Stadyumu\'nu yatırım programına alarak çalışmalara başlaması da, kent ve Gümüşhanespor camiasını heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak stadın tribünleri tekrar ve daha modern hale getirilerek, kapasitesinin 4 binden 10 bine çıkarılacağı öğrenildi.

\"DAHA MODERN BİR STADA İHTİYACIMZ VAR\"

İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, her türlü platformlarda Gümüşhane\'nin modern bir stadyuma ihtiyacı olduğunu dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, \"Son 3 sezondur Gümüşhanespor\'un tüm maçlarına katılıyorum. Gümüşhanespor\'un hem taraftarı hem de İstanbul\'da bulunan STK\'sının üyesiyiz. Bizim görevimiz Gümüşhane\'ye en iyi yatırımları yaptırmak. Biz de Gümüşhane\'nin modern bir stada ihtiyacı olduğunu gördük. Modern bir stadımız yok. Modern bir stada kavuşmak için de bütün platformlarda milletvekilleri olsun bakanlarımı olsun karşılaştıklarımız da dile getiriyoruz. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu\'nun da katılım gösterdiği Gümüşhane Dernekler Federasyonu\'nun yapmış olduğu programda Gümüşhane\'ye modern stadyum yapılması noktasındaki isteklerimizi hazırladığımız pankartla dile getirdik\" ifadelerini kullandı.

\"BAKANIMIZ STAT SÖZÜNÜ VERDİ\"

Mevcut stadın daha iyi hale getirilmesini istediklerini ve bunun içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'dan söz aldıklarını kaydeden Arslan, \"Her ilde modern bir stadyum yapıldı veya yapılmaya başlandı. Gümüşhane\'ye neden yapılmıyor? Bizim bu stada ihtiyacımız olduğu için istiyoruz. Modern bir stadyum üzerine daha iyi bir stadyum istemiyoruz. Biz sadece var olan stadyumumuzun daha modern olmasını istiyoruz. Daha modern bir stadyum Gümüşhane\'ye yakışır. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu stat sözünü verdi, inşallah olacak\" diye konuştu.

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