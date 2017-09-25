Bakan Soylu’nun eşinden şehit ailesine ziyaret

TRABZON, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Trabzon’da şehit ve koruyucu aileler ile girişimci kadın ve yaşlı ziyaretlerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Tunceli’nin Nazimiye İlçesi’nde geçen yıl PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz\'ın ailesini ziyaret etti. Şehit askerin annesi Fatma Durmaz ile sohbet eden Hamdiye Soylu, “Bu kutsal vatan toprağımız uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları bize emanettir” dedi.

3 yıl önce iki kız kardeşi koruyucu aile olarak alan ve bakımların üstlenen Nurşen ve Harun Kantarcı ailesini evlerinde ziyaret eden Soylu, bir süre sohbet etti. Akçaabat İlçesi Orta Mahalle’ye geçen Hamdiye Soylu, girişimci bir kadın ile ziyaret ettiği yaşlı bir kadınla sohbet etti.

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