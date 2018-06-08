Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Türkiye bunu niye ister?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası politikada ve iç siyasette tartışma konusu olan, Rusya'dan alınacak S-400'ler hakkında açıklama yaptı. Soylu, "Türkiye'nin bir S-400 meselesi vardır. Rusya'dan alacağımız savunma füzeleri. Mesela, Türkiye bunu niye ister? Türkiye bunu bir level daha yükselmek için ister. Dışarıdan kendisine gelebilecek bir tehlikeyi bertaraf etmek, aslında oyunda bir iki basamak daha üste çıkmak için ister. Bu bizim milli talebimizdir, bunun siyasal bir farklılığı olamaz" dedi.

Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki programları kapsamında Karadeniz Gençlik Birliği'nde (KARGEB) gençlerle buluştu. Türkiye'nin dünyanın en kıymetli arazisine sahip olduğunu belirten Soylu, doğudan nitelik, batıdan ise genç nüfus sebebiyle nicelik olarak üstün olduğunu söyledi. Soylu, doğu ile batı arasındaki tek güvenilir köprünün Türkiye olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya üzerinde çeşitli oyunlar oynandığına dikkati çeken Soylu, "Bu coğrafyanın üzerinde çok oyunlar oynanır. Eğer karakterinizde Osmanlı ve Selçuklu varsa tekrar aynı karaktere döndürülmemeniz için çok oyunlar oynanır. Eğer elinizde Orta Doğu veya Hazar, iki tane enerji çanağıyla ilgili sürekli gelişme potansiyeli taşıyan bir enerji atmosferinin içerisindeyseniz bu ülkenin üzerine çok oyunlar oynanır. Ve bu ülkenin ederini düşürmeye çalışırlar yani kıymetini düşürmeye çalışırlar. Bugün yapılan budur, başka hiçbir şey değil." dedi.



Türkiye üzerinde hesap yapan ülkelerin varlığını işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Hala herkesin bir Akdeniz hesabı vardır, hala herkesin bir Karadeniz hesabı vardır ve hala herkesin bir İstanbul hesabı vardır. Bu hesap bitmez. Bizim bu hesaba sahip olabilmemiz ve galip gelebilmemiz için yapmamız gereken çok açık ve nettir, güçlü olmak zorundayız.



Terörizmde PKK'yı, PYD'yi ve FETÖ'yü kendi kucağında büyüten ülkeler yok mu, hala sahip çıkan ülkeler yok mu? Hani terörizme karşı dünyanın bir araya gelebileceği bir değerlendirme sürekli ortaya konulurdu. Demek ki bunların hiçbiri doğru değil."



Bakan Soylu, Avrupa Birliği projesinin özgürlük ve açılış projesi olarak başladığını ancak gelinen noktada kısıtlama ve endişe projesine dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:



"Avrupa Birliği projesi aslında bir özgürlük ve açılım projesi olarak başladı. Şimdi ise geldiği noktada bir kısıtlama projesine, bir endişe projesine dönüşmüştür. Londra'nın, Hamburg'un ve Paris'in sokaklarında ağır makineli tüfeklerle özel harekat polisleri gezmektedir. Ürküyorlar ve korkuyorlar. Neden? Sebepleri de kendisidir çünkü. Dünyadaki bu gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliğinin kaynağı... Biz son 300 yıldır dünyanın egemeni değiliz. Dünyanın egemeni batıdır ve Avrupa'dır. İlk kez batıdan bu egemenlik şimdi doğuya doğru kaymaya çalışıyor. Esas kavga da budur zaten, dünyanın merkezinin nereye kayacağı kavgasıdır. Dünyanın merkezi Avrupa'ydı, son 300-400 yıldır, Rönesans'tan itibaren, denizlerin keşfinden itibaren."

"S-400 milli talebimizdir"



Avrupa'nın dinamizm ve üretebilme kabiliyetinden giderek yoksunlaştığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu.



"Eğer siz Avrupa'dan 10 yaş gençseniz ve Avrupa dinamizmiyle beraber üretebilme kabiliyetinden giderek yoksunlaşıyorsa o bir şey arar, diğer ülkelerde kendine köle arar. Ucuz maliyette üretecek işçi arar. Tarih yeniden bir kölelik tarihine dönmeye başlar. Eğer siz buna kafa kaldırıyorsanız size kan gütmeye başlar. Kavga budur, kavga başka bir şey değil. Hele bir de sadece kendinizi değil başka ülkeleri de uyandırıyorsanız daha tehlikeli bir hal alırsınız. Bunu başarabilirler mi? Ben başarabilecekleri kanaatinde değilim, çünkü yetenekleri yok ve güçleri de yok aslında. Başka şeyleri yapabilecekleri güçleri muhakkak vardır ama bunu sağlayabilecek güç için hem ekonomik güç ama bir taraftan da siyasal güç olması gerekir. En basit kuraldır, bir ülkenin en yüksek güce ulaşabilmesi için ilk önce siyasal gücü, askeri gücü, ekonomik gücü olması lazım. Bunların bir arada olduğu ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu kadar açık ve nettir. Onun için bizim ekonomik açıdan da çok güçlü olmamız lazım, askeri açıdan da çok güçlü olmamız lazım."



Soylu, S-400 konusuna değinerek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin bir S-400 meselesi vardır. Rusya'dan alacağımız savunma füzeleri. Mesela, Türkiye bunu niye ister? Türkiye bunu bir level daha yükselmek için ister. Dışarıdan kendisine gelebilecek bir tehlikeyi bertaraf etmek, aslında oyunda bir iki basamak daha üste çıkmak için ister. Bu bizim milli talebimizdir, bunun siyasal bir farklılığı olamaz. Şu anda sınırlarımıza dışarıdan atılabilecek bir füzeyi böyle karşılayabilecek bir defansımız ve güvenlik barikatımız söz konusu değildir. Bunu istemeyen ne demek ister? Türkiye tehlikeye açık olsun ister. Bu Türkiye'nin şu anda en önemli meselelerinden bir tanesidir. Eğer bunu sağlarsanız tam bağımsızlığınızı sağlamış olursunuz ve özgürlüğünüzü sağlamış olursunuz."

"Derdimiz hem sahada hem masada kazanmak"



Batı'nın iyi tiyatro senaryosu yazdığını ve oynadığını, sonrasında da iletişim kampanyalarıyla bunu iyi yönettiğini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Son dönemlerde bunda epey başarısız oldu. Sanki bir dönem başarılı olmuş gibi gözüktü ama buna ciddi bir tasfiye geldi. Şimdi böyle bakın, biz 3. Boğaz Köprüsü'nü niçin yaptık? Biz 3. havalimanını niçin yaptık? Biz bölünmüş yolları niçin yaptık? Biz güneyden kuzeye, kuzeyden güneye büyük yol akslarını niçin gerçekleştirdik? Biz Çin'e kadar uzanacak bir demiryolu hattını niçin oluşturduk? Biz büyük limanları niçin yapmak istiyoruz? Bütün bunları yaparken genç nüfusumuzu daha eğitimli hale getirebilmek için ana okulları niçin oluşturduk? Niçin 81 ilde üniversite yaptık? Niçin bilişime ağırlık verdik? Niçin Mavi Akım'dan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına kadar büyük adımlar attık? Derdimiz neydi? Derdimiz Türkiye'nin bu arazisini en kıymetli hale getirebilecek ve artık sahada kazanıp masada kaybeden bir Türkiye olmamak. Hem sahada hem de masada kazanmak. Bu ne getirir biliyor musunuz? Mutluluk getirir. Neden mutluluk getirir? Sadece kazandığınız için değil, artık kendi kazandığınızdan başkalarına haraç vermediğiniz için. Dünyada öyle ya da böyle bir haraç ekonomisi ve haraç siyaseti vardır. Yapmamız gereken ilk önce kendi hattımızı iyi donatmaktır ve biz bugün kendi hattımız iyi donatıyoruz."



"Bu seçimin gençlerin seçimi olduğunu düşünüyorum"



24 Haziran'ın gençlerin seçimi olduğuna inandığına vurgu yapan Soylu, şunları kaydetti:



"Ben bu seçimin gençlerin seçimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, geçmiş dönemlerde yaşananların gelecek nesillerde yaşanmaması adına bir karar verecekler. İkincisi, kendi yönetecekleri bir sisteme ve ortama kendileri karar verecekler. Karar gençlerindir. Ya darbelerin olduğu Türkiye, ya gecelik yüzde 8 bin 500 faizlerin olduğu Türkiye, ya bir günde 5 bin kişinin bankalardan çıkarıldığı Türkiye, ya da çatışma ortamına hemen itilebilecek bir Türkiye tablosu. Veyahut da bütün dünyayı imrendirecek ve kıskandıracak, huzurun olduğu, büyümenin olduğu, büyük projelerin olduğu, terörle mücadelenin devam ettiği, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiği, bir devletin diz çökmediği bir Türkiye. Karar gençlerin kararıdır."



Soylu, ülkelerin kolay kolay lider bulamayacağını, Avrupa'nın bu konuda son dönemlerde talihsiz olduğunu dile getirerek, "Ülkeler kolay kolay lider bulamazlar. Adam eksikliği ve adam yoksunluğu konusunda Avrupa bugün çok talihsizdir. Oysa biz çok talihliyiz. Okyanus ötesinden parmak sallandığı zaman ertesi sabah yönettiği makama gitmek istemeyen makamlar olmuştur. Bugün tam tersi Türkiye büyük bir öz güven yükseltmiştir. Bu öz güven devam ediyor. Bizi ekonomiyle kültürel baskılarla darbelerle terbiye etmek istediler, başaramadılar. Bugün kendi geleneklerimizle göreneklerimizle ayaktayız." değerlendirmesinde bulundu.