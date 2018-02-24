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Bakan Soylu'dan Müşterek Görev Merkezi'ndeki özel harekâtçılara ziyaret

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenecek meskûn mahal operasyonuna katılacak olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nd

24 Şubat 2018 21:13

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye\'nin Afrin kentine yönelik düzenlenecek meskûn mahal operasyonuna katılacak olan ve Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki \'Müşterek Görev Merkezi\'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.
İslahiye\'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinde, \'meskûn mahal\' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Bakan Soylu, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrıldı.
Öte yandan, yarından itibaren Suriye\'ye geçişlere başlayacağı öğrenilen özel harekâtçıların yakınları da merkeze ziyaretlerini sürdürüyor. Türk bayraklarıyla merkeze gelenler, kurban kesip jandarma ve polis özel harekâtçı yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

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