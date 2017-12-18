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BAKAN SOYLU'DAN MESUT YILMAZ'A TAZİYE ZİYARETİ

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu

18 Aralık 2017 01:34

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. 
Bakan Soylu\'nun olduğu araç konvoyu, saat 21.45\'te Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evinin olduğu siteye giriş yaptı. Bakan Soylu\'nun, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz\'a başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi. İçeride 20 dakika kalan Bakan Soylu, ziyaretin ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Soylu\'nun olduğu konvoyun gelişi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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