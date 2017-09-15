Bakan Soylu'dan Hatay'da güvenlik zirvesi

Ufuk AKTUĞ- Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay valileri ile Hatay\'ın Dörtyol İlçesi\'nde güvenlik zirvesi yaptı.

Dörtyol İlçesi\'ne helikopterle gelen Bakan Süleyman Soylu, terör olaylarının yaşandığı Amanos Dağı\'nı havadan inceledi. Kara Hasanpaşa Kışlası\'na iniş yapan Bakan Soylu, kışladaki şeref defterini imzaladı. Soylu ardından da kışla içindeki İl Jandarma Komutanlığı Taktik Komutanlığı\'nda Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bölge illerin emniyet müdürleri, jandarma il komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla güvenlik toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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