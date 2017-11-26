Bakan Soylu'dan Demirtaş'a: Kaleminden kan damlayan o kitabına ihtiyacımız yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’yi “Bu güzel ülke bunun en canlı örneğidir. İşte bugün ana muhalefet, çeşitli ittifaklar kuruyorlar. Birçok şeyler söylüyorlar ama milletin onlara biçtiği yerden bir milim dahi yukarı çıkamıyorlar. 60-70 yıldır ona tek başına iktidar vizesi vermiyor çünkü siyasetin gerçeklerine, milletin doğrularına kulaklarını tıkıyorlar” sözleriyle eleştirdi.

Soylu, Selahattin Demirtaş'a yönelik, "Şimdi tutmuş çocukların eğitimine destek olacakmış. Hiç zahmet etmesin. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür ve çocuklarını eğitmek için onun parasına da puluna da onun kaleminden kan damlayan o kitabına da bizim ihtiyacımız da bizim çocuklarımızın ihtiyacı da yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak AKP Dernekpazarı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel ülke bunun en canlı örneğidir. İşte bugün ana muhalefet, çeşitli ittifaklar kuruyorlar. Birçok şeyler söylüyorlar ama milletin onlara biçtiği yerden bir milim dahi yukarı çıkamıyorlar. 60-70 yıldır ona tek başına iktidar vizesi vermiyor çünkü siyasetin gerçeklerine, milletin doğrularına kulaklarını tıkıyorlar. Kendi hayallerini, inançlarını millete dayatmaya çalışıyorlar. Milletin inancı, kimliği, hassasiyetleriyle barışmıyorlar. Siyasetin her kademesinde bu iş böyledir. Bir aşı yaparsanız tutarsa tutar, tutmadıysa hiç uğraşmanıza gerek yoktur, tutmaz. Bunun da takdiri Cenabıhakk'a, kararı da sadece millete aittir."

Bakan Soylu, bu milletin kendi içerisinde kendisiyle bir meselesinin hiçbir zaman olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi tarihiyle kültürüyle inancıyla medeniyetiyle kendi milli manevi değerleriyle hiçbir derdi yoktur ve siyaset sahnesinde de kozlarını sadece oy vererek paylaşır. İradesini sandıkla ülkenin yönetimine yansıtır ama birileri ısrarla bunu değiştirmeye ve kaşımaya çalışmaktadır. Biz bunları anlattıkça birileri burun kıvırıyor ama hala bir yerlerde bu ülkede fitne çıkarmanın hesabını yapıyorlar."

"Ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eski dünyadır"

Soylu, 2 gün önce Malatya'da yaşananlara işaret ederek şöyle konuştu:

"Alevi vatandaşlarımızın birileri gittiler kapılarını işaretlediler. İçişleri Bakanı olarak burada açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede kim bu ülkenin tamamını, 80 milyonun huzurunu, sükununu, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya ve bu ülkede fitne çıkarmaya çalışırsa ona müsaade etmeyeceğimiz, haddini bildireceğiz. Bu ülkede bin yıldır birlik ve beraberlik izlerini yaşayan hiç kimsenin hürriyetine, özgürlüğüne ve istediği gibi yaşamasına engel olmasına müsaade edeceğimizi kimse düşünmesin. Sonuna kadar burada bu ülkenin hürriyeti için, özgürlüğü için, birlik ve beraberliği için gerekli iradeyi ortaya koymaktan ve sizin bize vermiş olduğunuz emanetin gereğini yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız. Bunun bilinmesini isteriz. Bütün meseleleri geçmişteki acı hatıraları gündeme getirerek, insanları korku üzerinden ayrıştırmaya çalışmaktır. Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eski dünyadır."

AK Parti olarak böyle bir oyuna asla müsaade etmeyeceklerine dikkati çeken Soylu, "Bunu tezgahlayanların da peşinde ve takibindeyiz. Bunu da belirtmek isterim." dedi.

"Çocuklarımızı eğitmek için onun parasına da puluna da ihtiyacımız yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş'a yönelik, "Şimdi tutmuş çocukların eğitimine destek olacakmış. Hiç zahmet etmesin. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür ve çocuklarını eğitmek için onun parasına da puluna da onun kaleminden kan damlayan o kitabına da bizim ihtiyacımız da bizim çocuklarımızın ihtiyacı da yok." dedi.

"Senin borazanlığını yaptığın örgütün yakıp yıktığı okulları, kütüphaneleri, spor salonlarını biz şimdi yeniden yapıyoruz." diyen Soylu, "Şu anda dağlarda kaçacak yer arıyorlar. Şurada söylüyorum, bu kış ya aç kalacaklar, açlıktan ağaç köklerine talim edecekler ya da donacaklar. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada oyun kurulmaya çalışıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Dediler ki DEAŞ var. DEAŞ Müslüman, o zaman Müslüman ülkeler bunlara yardım ediyor diye bizim üzerimize DEAŞ'ı yamamaya kalktılar. Takke düştü, kel göründü. Ne oldu ya DEAŞ bir şey yapmadan kolay kolay oraları terk ediyor? Ne oluyor, nasıl oluyor? Rakka'da öyle mi, PKK ile PYD ile YPG ile DEAŞ'ı bir araya getirdiler. Ta binlerce kilometre öteden gelip bizim coğrafyamızda oyun kurmaya çalışacaksın, terör örgütlerini bir araya getireceksin, terör örgütlerinden kendi geleceğine ait bir çerçeve çizmeye çalışacaksın, sonra milletin gözüne baka baka da yalan söyleyeceksin. Bu coğrafyaya yalan söyleyeceksin.

Ne olacak Suriye'deki çocukların hali? Oradaki ölenler, milyonlarca insan evlerini, barklarını terk ettiler, kim ödeyecek bunun maliyetini? Eğer Türkiye güçsüz olsaydı, Irak'a yaptıklarını, Suriye'ye yaptıklarını Türkiye'de yapmaya çalışacaklardı ama bilmedikleri bir şey var, burada net ve açık bir şekilde söylüyorum, bu coğrafyada kimseye oyun kurdurtmayız ve kurdurtmayacağız, bedeli ne olursa olsun."