Bakan Soylu'dan darbeci askerlere: Millet sizi çoktan silmiştir

Ümit KOZAN- Hakime TORUN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'nin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, darbeci askerlerle ilgili olarak, \"Millet, tarih sizi çoktan silmiştir\" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Stadyumu\'nda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılını başarıyla bitiren jandarma astsubay öğrenciler ile Sahil Güvenlik sınıfı subay ve astsubay öğrenciler için diploma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Akademi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve 10 bini aşkın öğrencinin ailesi ve yakınları katıldı. Törende, 4’ü kadın, 36 Sahil Güvenlik sınıfı subay, 99 Sahil Güvenlik sınıfı astsubay, 150’si kadın, 2 bin 881 jandarma astsubay, 20 uçak teknisyeni astsubay ile 310 teknik yardımcı sınıf astsubay diplomalarını aldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI İLE TÖREN ALANINA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tören alanına girerken şarkıcı Uğur Işılak’ın seslendirdiği “15 Temmuz Demokrasi Marşı” müziği çalındı. Törende konuşan Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, \"15 Temmuz sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değildir. Bizim medeniyetimizle, kardeşliğimizle ilgili bir meseledir. Bu milletin topraklarını işgal etme ile ilgili, etrafımızdaki coğrafya ile ilgili bir meseledir. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, kahramanlarımızın huzurunda söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti zengin olacaktır, özgür, hür olacaktır\" diye konuştu.

\'İÇİMİZDE BİRÇOK HAİNİ ORTAYA ÇIKARDIK\'

Terörle mücadalede Batı\'nın tutumunun eleştiren Bakan Soylu, \"Türkiye terörle mücadeleye karşı neredeyse bütün uluslararası anlaşmalara imza koymuş bir ülkedir. Buna rağmen, terörle mücadelesinde neredeyse yalnız kalan, kendi ülkelerinde bulunan teröristlerin, hiçbirisinin iade talebine karşılık bulamayan bir ülkedir. Türkiye, 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Ama batılı dostlarımız PKK\'yı hala bir terör örgütü kabul etmiyor, vatandaşlık hakkı veriyor. Türkiye\'nin hangi tuzaklarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. 15 Temmuz bitti. İçimizde birçok haini ortaya çıkardık\" ifadelerini kullandı.

FETÖ\'cülere de seslenen Bakan Soylu, \"Bugün mahkeme karşısında kendi görüntülerini dahi inkar eden o hainlere sesleniyorum; sizin en rütbeliniz, bilgiliniz, cesurunuz şu arkamda gördüğünüz evlatlarımızın ve gençlerimizin tırnağı bile olamazlar. Millet, tarih sizi çoktan silmiştir\" dedi.

\'SAĞLAM DİYE DURDUKLARI YERLERİ BAŞINA GEÇİRMEK BOYNUMUZUN BORCU\'

İsim vermeden PKK ve PYD\'ye de yüklenen Bakan Soylu, \"Yükümüz ağırdır. Hiç endişe etmeyin, ülkemizin başına musallat olan tam 40 yıldır bu ülkeyi zayıflatmak için birilerinin piyonu olanlara, evlatlarımız gerekli cevabı en iyi şekilde vermektedirler. Bugün sınırlarımızın dışında sağlam diye durdukları yerleri bu evlatlarımız ve şuradaki irade ile birlikte başına geçirmek boynumuzun borcudur. Boynumuzun borcudur. Boynumuzun borcudur. Çok yakında bunları göreceğiz. Ortadoğu\'nun istikrarını bozan bu illerin büyük bir bölümünün hepimizin arzu ettiği şekilde nihayete ereceğine olan inancımız tamdır. Evlatlarınız, 80 milyonun evlatlarıdır\" açıklamasında bulundu.

\'VİCDANINIZDAN, AKLINIZDAN AYRILMAYIN\'

Yeni mezunlara seçtikleri mesleğin rahat bir meslek olmadığını, başkalarının huzurunu temin etmek için çalışacaklarını söyleyen Bakan Söyle, \"Size tavsiyem, vicdanınızdan, aklınızdan hiç ayrılmayın. Merhamet ve şefkatinizi hiçbir zaman bırakmayın. Sizin mesleğinizdeki en önemli husus dikkat, üslerinizin söylediklerine harfiyen riayet edebilmek, dayanışma, birlik, beraberlik, rutine saplanıp kalmamak sürekli kendini yenilemek ve sürekli teyakkuz halinde olmaktır.”

Bakan Soylu ayrıca, bayram tatili için yola çıkanlara da uyarılarda bulunup, trafikte kurallara uymalarını istedi.

FOTOĞRAFLI