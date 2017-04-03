T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu'dan böyle iş istedi

İş isteyen vatandaşa Soylu "Sen merak etme. Eğer Türkiye’yi bizi başka yerlerle uğraştırırlarsa bu meselelerle ilgili tam istediğimiz çözümleri elde edemeyiz" dedi

03 Nisan 2017 14:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Düzköy ilçesinin Çal Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlara başkanlık sistemini anlattı. Kahvehanede bakanı dinleyen vatandaşlardan bir kişi "Bu işsizlik sorunu ne olacak? 10 yıldır oy veriyorum. Vermeyenler işe girdi de biz neden giremedik? Ahırdaki öküzü sattım, güvenlik sertifikası aldım. Bana söz verdiler. Ben inşaat tepelerinde ne kadar daha çalışacağım?" diye bakana sordu. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Düzköy ilçesinin Çal Mahallesi’nde bir kahvehanede vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Mevcut sistemi eleştiren Bakan Soylu, “Bu sistem adamda güç bırakmaz. Bu sistem adamda milli irade, takat bırakmaz. ‘Tam işi düzelttik’ diyoruz, tak gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları oluyor. Allah’ınızı seviyorsanız bu darbecilerin yaptığı anayasayı muhafaza etmek zorunda mıyız? Önerdiğimiz her madde dünyanın gelişmiş ülkelerinin hepsinde var. Bu maddeler oralarda denenmiş maddeler. Biz bunları aydan getirmedik. Bu memleketin gelişmesini ve zenginleşmesini istiyoruz” dedi.

"Bu işsizlik sorunu ne olacak?"

Kahvehanede bulunan ve adının açıklanmamasını isteyen bir kişi söz alarak, “Sayın Bakanım, bu işsizlik sorunu ne olacak? Ben sorumu sorayım da siz cevap verin. 10 yıldır oy veriyorum. Vermeyenler işe girdi de biz neden giremedik? Ahırdaki öküzü sattım, güvenlik sertifikası aldım. Bana söz verdiler. Ben inşaat tepelerinde ne kadar daha çalışacağım?” dedi. Bakan Soylu da, “Tam da haklısın işte. Sen merak etme. Eğer Türkiye’yi bizi başka yerlerle uğraştırırlarsa bu meselelerle ilgili tam istediğimiz çözümleri elde edemeyiz. Sen çıkışta bana gel, ben elimden geleni yapacağım” yanıtını verdi.

ETİKETLER

Süleyman Soyluİçişleri BakanıTrabzoniş isteme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24