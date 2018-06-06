BAKAN SOYLU'DAN APOLET AÇIKLAMASI  

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

“Bir şerefin varsa sen onun apoletlerini sök, eğer gücün yetiyorsa. Bu millet sana yetki veriyorsa sök ama şerefliysen Selahattin Demirtaş\'ın omuzuna tak o apoletleri, sana o yakışır\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu\'nda bulunan Merkezefendi Seçim İrtibat Bürosu\'nda kadın seçmelerle bir araya geldi. Bakan Soylu burada bir kadınlara seslenerek bir konuşma yaptı.

“TEMEL KARAMOLLAOĞLU KENDİSİNİ LİNÇ EDENLERİN ÖNÜNE GİTTİ, DİZ ÇÖKTÜ\"

Bakan Soylu, “Muharrem İnce apoletleri sökecekmiş. Ömründe tahtadan bir tek çivi söktün mü? Ömründe yaptığın bir tek işi söyle. Biz senin ne haltlar karıştırdığını biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Nasıl karakterde bir insan olduğunu herkes biliyor. Ama dönüp bir de iftira atıyorsun sabahtan akşama kadar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize sürekli iftira atıyorsun. Bu CHP\'nin huyundan mıdır, suyundan mıdır gelen iftara atmaya ve yalan söylemeye başlıyor. Selahattin Demitaş\'ı hapisten çıkaracak, tüm dertleri o. Hepsi bir araya geldi. Kimler söyleyeyim. Muharrem İnce, \'Selahattin Demirtaş\'ı hapisten çıkaracağız\' diyor. Temel Karamollaoğlu, ayıptır… 28 Şubat\'ta linç edilen Temel Karamollaoğlu kendisini linç edenlerin önüne gitti, diz çöktü \'beni affedin\' diyor. Sen onlardan af dileme, Allah\'tan af dile. Ötekisi \'ben milliyetçiyim\' diye hava atan ama Selahattin Demirtaş\'ı hapishaneden çıkarabilmek için, Avrupa\'ya yaranabilmek, dünyada Türkiye\'yi göremeyen ülkelere yaranabilmek laf üreten Akşener. O zaman şu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Biz niye terörle mücadele yaptık? Niye bu çocuklar öldü? Ömrünüzde hiç gazilerin tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine gittiniz mi? Ben her ay gidiyorum, her ay, şımarmamak için. İşimizin ne kadar zor olduğunu tekrar tekrar öğrenebilmek için. Hiç iki bacağı kopuk, mayın patlamış, mağaraya girerken teröristle çatışmış, kafasının yarısı yok, kolu gitmiş, omuzu gitmiş, gözleri ama olmuş insanlara biz ne söyleriz. Selahattin Demirtaş hapisten çıkasınmış. Peki, PKK terörizminin uşağı Türkiye\'de kim oldu? 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katledilmesinin talimatını kim verdi? Söyledikleri sözü unutuyor muyuz? Yasin Börü\'yü nasıl izah edeceğiz\" şeklinde konuştu.

“ŞEREFLİYSEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN OMUZUNA TAK O APOLETLERİ\"

Süleyman Soylu, “Selahhatin Demitaş\'ı içeriden çıkarmak ile kalmıyor. Güya 2. Ordu Komutanımız, bizim Metin Temel paşamız var. Güzel bir adamdır. Afrin\'in komutanı, Afrin\'de tek yetkili oydu. Biz polisi, jandarmayı onun emrine verdik. Malatya\'da Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin iftar yemeği var, Cumhurbaşkanımızın onuruna veriliyor. O da protokol de oraya gidiyor. Cumhurbaşkanımız bir söz söylüyor, alkışlıyor. Muharrem İnce aldı sazı eline, Selahattin Demirtaş gibi. Sazcı bunlar biliyorsunuz. Kinlerini ve nefretlerini sazla örtmeye çalışıyorlar. Dedi ki \'Tayyip Erdoğan\'ı alkışlayan o paşanın apoletlerini sökeceğim\'. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ona söyledi. Ben de bugün burada söylüyorum; Muharrem İnce az buçuk şerefliysen sen, bir şerefin varsa sen onun apoletlerini sök, eğer gücün yetiyorsa. Bu millet sana yetki veriyorsa sök ama şerefliysen Selahattin Demirtaş\'ın omuzuna tak o apoletleri, sana o yakışır\" dedi.

KORUMALAR SANDALYESİNİ TUTTU

Sandalye üzerinden konuşan Bakan Soylu, konuşmasını bir ara durdurarak, sandalyeye baktı. Soylu\'nun sandalyesini korumaların tuttuğu görüldü. Süleyman Soylu, “Düşersek, İnce neyse de, Kılıçdaroğlu\'nun diline düşmeyelim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Soylu\'nun açıklamaları

- Sandalyeden görüntüler

- Korumaların görüntüsü

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