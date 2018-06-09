Bakan Soylu: Yeni bir darbe planları var ama güçleri yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'FETÖ' ile ilgili olarak “Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var" dedi.

Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin.

PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandı. Hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratları katıyorum buna. MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek var. Terörle mücadele konusunda başarının bir nedeni de teknolojik üstünlük. Şimdi kendi üretimimizle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçlar... Çözemediğimiz tek şey var. El yapımı patlayıcılar. Bunu dünya da çözemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir konsept koymuş. Mücadele stratejimiz değişti. Terörü kaynağında kurutmak. Önleyici istihbarat da çok önemli. Gerekli müdahaleyi anında yapılıyoruz. BU orada mücadele eden arkadaşlarımıza da moral veriyor. Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştu. Bu bize büyük destek sağlıyor. Biz demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilir. Aksi olsaydı Avrupa'da ensemizde boza pişirirlerdi. Oradaki bütün arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Her okulda öğretmen her hastanede doktor var.

OHAL açıklaması



Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder.

FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç ankesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.

"Yeni bir darbe yeni suikast planları var"



Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.

"En tehlikeleri kripto olanlar"

Bunlar hala Türkiye'yi ele geçirebileceklerini sanıyorlar. En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otaban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar.

"Kandil şimdi bizim için yakın hedef"

Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma mekezidir. Kandil Türkiye'nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi.

"Ya bu hattı geri çekeceğiz ya da..."



Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Kaçakçılıkla birleştirmişler. Ağrı hattını kapatınca uzun süre sonra bu hatta eroin yakaladık. Yapmamız gereken bir şey var. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometre varsa da ortalama 25 kilometre. Şu an ikincisini yapıyoruz.