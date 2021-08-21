Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet" ifadesini kullandı.