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Bakan Soylu: Van Gölü'nde batan teknede 55-60 kaçak göçmenin bulunduğunu değerlendiriyoruz

01 Temmuz 2020 09:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van gölünde batan göçmen teknesiyle ilgili olarak "Batan teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı.

Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı.

Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil.

Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.

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