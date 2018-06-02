Bakan Soylu: UBER korsan taşımacılıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bitti o iş" dediği UBER'le ilgili olarak, "Vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur. UBER yetkisiz taşımacılıktır, yani korsan taşımacılıktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden ve taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu "Burası bir hukuk devletidir. Devlet tarafından kendilerine taşımacılık adına bir yetki verilmemiştir. Alınan yetki, D2 yetkisi ile turizm taşıma yetkisidir. Kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alması yasaktır. Vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Devlet vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur" diye konuştu.



Taksicilerden de isteği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bütün bunları değerlendirirken başka bir şeyin daha altını çizmek zorundayız İstanbul taksicisi vatandaşımıza en iyi hizmeti vermekle mükelleftir. İstanbul'un tüm taksicileri öyle bir örnek olsun ki Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilsin" diye konuştu.