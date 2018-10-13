Bakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştü (2)

BAKAN SOYLU, DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜ ZİYARET ETTİ

Batman\'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde Bakan Soylu ve Vali Güzeloğlu\'nu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Emniyet Müdür Yardımcıları karşıladı. Bakan Soylu, Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri\'ni imzaladıktan sonra, Vali Güzeloğlu ve Emniyet Müdürü Aslan ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çiçek, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile emniyet müdür yardımcıları ve il emniyet şube müdürleri yer aldı. Bakan Soylu, toplantıda emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.



DİYARBAKIR, (DHA)



FOTOĞRAFLI