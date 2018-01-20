Bakan Soylu: Türk Milleti zulmün önündeki son engel kapısı (2)

BAKAN SOYLU \'AÇIK KAPI\' PROJESİNİ AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyasının verildiği törenin ardından Valilik binası girişindeki \'Açık Kapı\' projesinin açılışını gerçekleştirdi. 15 pilot ilde gerçekleştirilen Açık Kapı projesi kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm aranacağı merkezin açılışında konuşan Bakan Soylu, vatandaşların sorunlarına en geç bir hafta içerisinde çözüm bulunacağını söyledi.

GÖÇ VE UYUŞTURUCU

Bakan Soylu, daha sonra Tasigo Otel\'de düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele ve Güvenlik Toplantısı\'na katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Afganistan İçişleri Bakanı\'nın kendisini ziyaret geldiğini belirtti. Konuk bakanla yasa dışı göç ve uyuşturucu konularını görüştüklerini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

\"2.5 milyon Afganlı şu anda İran\'da. Türkiye üzerinden Avrupa\'ya gitmeyi planlıyor. Geçen yıl Afganistan\'da tam 6 bin ton civarında afyon üretildi. 900 milyon dolardan 1.5 milyar dolara bunun piyasa değeri, yani nakledilecek malın piyasa değeri, çıkmışsa biz tedbirlerimizi almak durumundayız. 2017 yılı sadece terör konusunda parlak bir yıl değildir. 2017 yılı uyuşturucu ile mücadele konusunda da bu konuda duyarlı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 2017 yılı parlak bir yıl olmuştur. 2016 yılında yaklaşık 5.5 ton civarında eroin yakalanmışken, 2017 yılında 20 bin ton eroin yakalanmıştır. Bu önemli bir rakamdır. Biz Avrupa\'nın bu konuda birinci ülkesiyiz. Basit bir mesele var. Avrupa sentetik uyuşturucu imal ediyor. Hollanda\'da, Belçika\'da, Avusturya\'da, Almanya\'da bütün ülkelerde sentetik uyuşturucuyu imal ediyor, Türkiye ve Türkiye üzerinden Ortadoğu\'ya ve diğer ülkelere göndermeye çalışıyor. Hem hedef ülkeyiz yani kullanımının yoğunlaştırılmaya bir ülkeyiz. Bütün bu anlayış içerisinde peki Avrupa\'dan sadece sentetik uyuşturucu mu geliyor, hayır. Bir de doğudan doğal uyuşturucular, hem Türkiye hedef ülke, hem de transit ülke. Avrupa ne yapıyor. Avrupa hiçbir şey yapmıyor. Bunu çok net altını çizerek söylüyorum. Biz Avrupa\'ya büyük iyilik yapıyoruz. 2015 yılında 850 bin yasa dışı göçmen buradan Yunanistan tarafına geçti. 2016 yılında bu rakam 150 bin civarında. Şimdi 28 bin civarında. Türkiye sadece uyuşturucu ile mücadele etmiyor, sadece PKK ile, sadece DAEŞ ile, sadece FETÖ ile, sadece DHKP-C ile mücadele etmiyor. Türkiye aynı zamanda yasa dışı göç ile de mücadele ediyor.\"

BAŞARININ SEBEBİ ENTEGRASYON

Bakan Soylu yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler de vererek, \"Biz 2017\'de attığımız adımların önemli başarısının sebebini entegrasyona bağlıyız. Yani bizim jandarmadaki arabadaki bilgisayar ile emniyetimizin, polisimizin arabasındaki bilgisayar. Hakkari\'deki bir sahte arabanın plakasının alarmı ile Edirne\'deki Hakkari\'den bildirilen sahte plakalı aracın alarmı plaka tanıma sisteminden Edirne\'den anlayabilecek ve bununla beraber bir kabiliyeti ortaya koyuyor. Bir AVM\'ye eğer HTS kurduysan, oraya bir canlı bomba bulunduran bir araba geliyorsa, bunu hemen polis merkezine bildiren bir sistemi büyük ölçüde oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Benzin almaya bir araç geliyor ve o araç bizim aradığımız araçlardan birisi ise bu konuda entegrasyonu sağlayabilme fırsatına sahip olduk. Jandarma, polis, sahil güvenlik, TSK kimin ne ihtiyacı varsa kol kola girdi. Entegrasyonu ve koordinasyonu yapabildiğimiz kadar en üst seviyeye getirdik\" diye konuştu.