Bakan Soylu: TÜGVA binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasının yanında patlama meydana gelmişti.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği patlamanın sebebinin el yapımı patlayıcı olduğunu belirtmişti.