Bakan Soylu: Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık" diye konutu. Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Soylu, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık" ifadelerini kullandı.

Son günlerde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında ileri sürdüğü iddialarla gündeme gelen İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen '109'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, güvenliğin Türkiye'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisi olduğunu, alt yapı yatırımlarının standarda ulaşması için mücadele ortaya konduğunu söyledi. Bakan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Açık Kapı biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini, emniyet ve jandarmada oluşturulan 'Güven Masası'nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu belirtti.

“Büyük mücadele ortaya koyduk”

Bakan Soylu, terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verdiklerini kaydederek, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini ifade etti.

"Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar"

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin olarak da, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık. 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, geçmişte camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edilerek haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını kaydetti. (DHA)