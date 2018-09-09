Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Yayladağı'nda (2)- Yeniden

\'BAŞARILI GÖÇ YÖNETİMİ ORTAYA KOYDUK\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay\'ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi\'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, \"Şu rakamı Türkiye\'ye vermek isterim. 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü\" dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Sosyolojik açıdan en önemli göç olaylarından birisi ile karşı karşıyayız. Bu millet tarihi başarının altına imza atmıştır. Bugün de yine aynı mesele, İdlib ve çevresinde oluşturulmaya çalışılıyor. Devletimiz bu konudaki tavrını hem toplantılarda hem dünyaya seslenmelerinde hem de değerlendirmelerinde açıkça ortaya koymaktadır. Bizim derdimiz insaniyettir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Burada oradan başlayacak bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait değildir. Açık ve net. Gerekli tedbirlerimizi aldığımızı söylemek isteriz. İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da Türkiye\'yi de orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranış modellerinden vazgeçilsin isteriz. Umudumuz odur ki vazgeçilecektir. Dünyada güç göstermek isteyen ülkelerin arenası mazlum insanların memleketleri olmamalıdır. Burada güç sadece silah ve para ile sağlanabilecek bir hadise değildir. Gücü veren Allah\'tır. Sabırla üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir göç yönetimi ortaya koyduk. Bunu istismar etmek isteyenler oldu ve biz kurtuluş mücadelesinde hangi milletlerin kollarındaki bilezikleri satarak gönderdiklerini biliyoruz. Geçmişimizi unutmadık asil bir milletiz. Yardım edenleri unutmayız.\"

\'İŞİN TİYATROSUNDALAR\'

Bölgede huzura kavuşturulan yerlere geri dönüşler olacağını kaydeden Bakan Soylu, \"Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda, sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. İşin tiyatrosundalar. Bunu herkes biliyor. Bizim tüm Avrupa neredeyse 5\'te 1\'imiz kadar tüm Avrupa topraklarına yayılmış olan Suriyeli göçmenler konusunda aldıkları tavırlar ortadadır. Bizim sadece kendi sınırlarımızda değil, sınır ötesinde ortaya koyduğumuz irade de ortadadır. Bu süreç elbette arzu ettiğimiz ölçüce neticelenecektir. Orada huzur ortamı olduğu itibaren nasıl \'Fırat Kalkanı\' bölgesinde geri dönüş söz konusu olmuşsa aynı şekilde oradaki her huzura kavuşulan bölgede geri dönüş olacaktır\" diye konuştu.



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