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Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Yayladağı'nda

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barındığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti

09 Eylül 2018 14:26

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barındığı Hatay\'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti. 
Hatay\'ın Suriye\'ye sınır ilçesi Yayladağı\'ndaki konaklama merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada mültecilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Soylu\'ya eşi Hamdiye Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Bakan Soylu\'nun Barınma Merkezi önünde karşılanması
- Bakan Soylu\'nun toplantısı
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emek ÇAKILI, Hüseyin BOZOK/ YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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