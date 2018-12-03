Bakan Soylu: Suriye kaynaklı göç alanı, Türkiye'nin kılıç üstünde yürüdüğü bir alan

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Suriye kaynaklı göç alanı, Türkiye\'nin ip üstünde değil, kılıç üstünde yürüdüğü bir alandır\" dedi.

Kızılcahamam ilçesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'İl Göç Müdürleri Toplantısı\'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve 81 ilin göç müdürleri katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığı bünyesinde en çok mesai harcadıkları konulardan birisinin göç olduğunu ifade etti. Suriye\'deki kitlesel göç konusunda Türkiye\'nin ulusal ve uluslararası platformda söylenmesi gereken ne varsa bunu söylediğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

\"Birçok ülke maalesef göç konusunda duyarsız kalıyor. Binlerce kilometre uzakta, sınır komşusu falan değilken \'aman ülkeme Suriyeli göçmen girmesin\' diye teyakkuza geçiyorlar, insanlık dışı tedbirler alıyorlar, sınır birlikleri, elektrikli teller hazırlıyorlar. Yani meselenin insani boyutundan olabildiğince uzak duruyorlar ama Orta Doğu\'da olan bitene karışmaktan da geri durmuyorlar. Orta Doğu\'da harcanmak üzere devasa savunma bütçeleri ayırıyorlar, uçaklar, askeri personeller gönderiyorlar. Orta Doğu ile ilgili bir mesele oldu mu kendilerini bir şekilde süreçlere dahil ediyorlar. Türkiye şu anda dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Afrin ve Zeytin Dalı operasyonları sonrasında 285 bin 424 kişi ülkelerine geri döndü.\"

\'TÜRKİYE\'NİN KILIÇ ÜSTÜNDE YÜRÜDÜĞÜ ALAN\'

Bakan Soylu, Suriye kaynaklı göç alanının Türkiye\'nin kılıç üstünde yürüdüğü alan olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

\"Suriye kaynaklı göç alanı, Türkiye\'nin ip üstünde değil, kılıç üstünde yürüdüğü bir alandır. İçişleri Bakanlığı olarak bütün kolluk birimleri ile aynı çatı altındayız. Keza AFAD\'ın da bize katılmasıyla kapasitemiz daha da arttı. Nüfus İdaresi ve diğer birimlerimizle göçü yönetecek neredeyse bütün argümanlar artık Bakanlığımız bünyesinde. Hangi noktada sorun yaşıyorsanız, hangi noktada çözüm önerileriniz varsa, taşrada hangi başlıkları önemli görüyorsanız bunu bizlerle mutlaka paylaşın. İletişimi hem göçmenlerle hem de kendi içimizde en üst seviyeye çıkarmak, bana göre başarının anahtarı olacaktır.\"



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