Bakan Soylu, Şırnak'ta

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı\'ndaki güvenlik güçleriyle geçirmek üzere kente geldi.

Şerafettin Elçi Havalimanı\'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile diğer yetkililer karşıladı. Havalimamında helikopterle Beytüşşebap ilçesine geçen Bakan Soylu\'nun yeni yılını, geçen Nisan ayından bu yana Kato Dağı\'nda terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleriyle birlikte geçireceği belirtildi.



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