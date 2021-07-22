Bakan Soylu, sele teslim olan Rize ve Artvin'i ziyaret etti: Can kaybı yok, baraj patladığı iddiası doğru değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , şiddetli yağışların sonucu sele teslim olan Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'i ziyaret etti. Soylu, baraj patladığı iddialarını yalanlarken, can kaybının olmadığını da söyledi.

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağıştan Rize ve Artvin etkilendi. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arhavi'de incelemelerde bulundu.

Yetkililerden son duruma ilişkin bilgi alan Süleyman Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, can kaybı olmadığını, iki kişinin yaralandığını söyledi.

Yarın saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısının devam ettiğini söyleyen Soylu, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Soylu, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Baraj patladı iddiası doğru değil. Gerekli tahliyeler yapılıyor" diye konuştu.