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Bakan Soylu, şehit evini ziyaret etti

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Silifke ilçesine gelerek Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (25) ailesini ziyaret edip, başsa

28 Ekim 2018 02:21

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin\'in Silifke ilçesine gelerek Tunceli\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in (25) ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu.
İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi\'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu\'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, milletvekilleri ile askeri erkan eşlik etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Nihat Dikmen tarafından karşılanan Bakan Soylu, Dikmen Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehidin babası Nihat Dikmen ve ağabeyi Mesut Dikmen ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, devlet olarak her zaman için hür türlü ihtiyaca cevap vererek yanlarında olacaklarını dile getirdi. Burada sohbet esnasında taziyeye gelen bir vatandaş tarafından, \"Şehidimiz adına bir okul yapılsın. Cumhurbaşkanımıza bu talebi iletir misiniz?\" demesi üzerine Bakan Soylu, \"İleteceğim. Şehidimize minnettarız. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennette kavuştursun\" dedi.
Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak Mersin merkez Toroslar ilçesine hareket etti.

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