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BAKAN SOYLU SARIYER'DE HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Kurban Bayramını kutladı

20 Ağustos 2018 20:44

Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde yaşayan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Kurban Bayramını kutladı.  
Bakan Soylu, bugün İstanbul\'da gerçekleştirdiği bayramlaşma programları kapsamında saat 16.20 sıralarında İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne geldi. Huzurevinin yöneticileri tarafından karşılanan Soylu, burada yaşayan yaşlılarla tek tek bayramlaştı. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Süleyman Soylu\'ya ziyareti sırasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından Bakan Soylu huzurevinden ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Süleyman Soylu\'nun huzurevine gelişi
-Bakan Soylu\'nun huzurevi sakinleriyle bayramlaşması
-Bakan tek tek yaşlıların elini öptü
-Soylu\'nun çıkışı
-Genel ve detaylar 
 

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