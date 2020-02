Bakan Soylu: PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, \"PKK terör örgütünün, Karadeniz Bölgesi\'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Örgüt önemli iki gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya da çabaladı. Bu her iki konuya da hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi\'ne açılmasının önüne geçtik\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Samsun, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Ordu, Gümüşhane Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon illerinin Valileri, İl Jandarma ve il Emniyet Müdürleri de katıldı. Toplantının açılış bölümünde konuşan Bakan Soylu, seçim güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye’de seçimlerin anlamının, etkisinin, toplumun seçime olan ilgisinin, katılımının dünyadaki diğer ülkelere kıyasla biraz daha yüksek olduğunu belirterek, \"Daha önemlisi Türkiye’nin gücü ve bölgesindeki etkisi arttıkça bizdeki bir seçimin küresel sistemle etkileşimi bölgesel etkisi ve önemi de artmaktadır. Çünkü ülke olarak terör, göç ve uyuşturucu gibi önemli küresel sorunlarla doğrudan temas halindeyiz. Aynı zamanda gelişmiş batı dünyası ile nispeten az gelişmiş ama önemli enerji ve insan kaynağı potansiyeline sahip Ortadoğu arasında da coğrafi ve siyasi olarak kritik bir yerdeyiz. Dolayısıyla bizim attığımız her adımın, bizde yaşanan her gelişmenin küresel sistemde bir muhakkak bir karşılığı vardır. Garip bir şekilde, darbelerle ve darbe anayasalarıyla dolu bir siyasi geçmişimiz olmasına rağmen, seçim kültürümüz oldukça yüksektir\" dedi.

\'TERÖR BURADA POZİSYON ALMAK İSTEYECEKTİR\'

Bakan Soylu, herhangi bir Avrupa ülkesindeki bir belediye başkanlığı seçiminin, küresel sistemde kimsenin çok da umurunda olmadığını aktararak, \"Ancak Türkiye’deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri de sistem açısından önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir; Türkiye’nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak isteyecektir, küresel dengeleri maalesef başka yerler lehine sabit tutmak isteyenler, elbette ki bu süreçte pozisyon almak isteyeceklerdir. Bunun haricinde içerideki bazı sosyal gelişmeler de 31 Mart yerel seçimlerinin güvenlik risklerini arttırmaktadır\" diye konuştu.

\'MUHTARLIK ÜZERİNDE BİR TARTIŞMA YAŞANACAKTIR\'

Adaylık sürecinin başlamasından itibaren muhtar adayları arasında yaşanan gerginliklerin dikkat çekici olduğunu da kaydeden Soylu, şunları söyledi:

\"Muhtarların özlük haklarındaki iyileştirmeler, sosyal imkanlar konusunda sağlanan gelişmeler, muhtarların merkezi idare ile iletişiminin artması, muhtarlığı elbette ki çok daha iyi bir noktaya getirmiş doğal olarak buradaki rekabeti de artırmıştır. Anlaşılıyor ki bu seçimde muhtarlık üzerinden de bir tartışma yaşanacaktır. Bu noktada bakanlık olarak ek tedbirlerimiz söz konusudur ve kimsenin suç işlemesine, seçim süreçlerinde kanun ve hukuk dışı bir adım atmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Muhtarlık seçiminde yereldeki ilişkileri kullanarak hukuk dışı ve suç işleyerek veya illegal yapıların baskısıyla seçim kazanılsa dahi, muhtarlarla ilgili soruşturma yapma yetkisi İçişleri Bakanlığı’na aittir ve seçim sonrasında da bu noktadaki her türlü şikayet ve hukuksuzluk takip edilecektir.\"

Muhtarlar arasındaki rekabetin bir kamu düzeni sorununu ortaya çıkaracağına işaret eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

\"Kıymetli valilerimiz değerli jandarma komutanlarımız emniyet müdürlerimiz muhtarların ve muhtar adaylarının hepsiyle teması kurup onları centilmenliğe davet edeceksiniz. Öyle olaylar duyuyoruz ki üzülüyoruz. Tehdit edenler, şantaj yapanlar, ‘sen burada aday olamazsın’ diyenler özellikle seçim listeleri askıya çıkmadan önce kendi mahallesinde seçimi kazanabilmek için oraya maalesef usulsüz bir şekilde seçmen taşıyanlar. Bunlarla ilgili bütün soruşturmalar araştırmalar ve sonuçlar tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Şu açık ve nettir yani burada seçim bitince mazbatayı alınca muhtarlar açısından söylüyorum her şey bitiyor değil. Ama seçim süresince ciddi ve anlamlı bir şekilde kurullara uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde davranıp centilmence bu mücadeleyi götürmek muhtar adaylarımız için asil olandır. Tek tek takip edeceğiz. Anlaşılıyor ki bu seçimlerde muhtarlar arasındaki rekabet bir kamu düzeni sorunu ortaya çıkaracaktır.\"

\'PKK\'NIN KARADENİZ BÖLGESİ\'NE AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇTİK\'

Bakan Soylu, seçim döneminde üzerinde önemle duracak diğer noktanın terör örgütlerinin oluşturacağı tehditlerle ilgili olduğunu dile getirdi. PKK\'nın Karadeniz Bölgesi\'ne açılmasının önüne geçtiklerini vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi\'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede, örgüt, önemli iki gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya da çabaladı. Bu her iki konuya da hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi\'ne açılmasının önüne geçtik. Ancak bir şekilde bu bölgeyle ilgili bir hesaplarının var olduğu da biliyoruz ve bu sahayı elbette ki boş bırakamayız. Dolayısıyla özellikle seçim döneminde PKK’nın bu bölgelerde olası faaliyetlerine karşı da hep birlikte teyakkuz halinde olmalıyız.\"

\'TÜRKİYE SEÇİM MESELESİNİ DÜNYADA EN İYİ GERÇEKLEŞTİREN ÜLKEDİR\'

Bakan Soylu, Türkiye’de üzerinde tartışılan 2 seçim olduğunu, bunlardan birisinin ‘sopalı seçim’ denilen 1946 seçiminin diğerinin ise 1982 anayasa oylaması olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu bu konuda da şöyle konuştu:

\"Bu iki seçim hep tartışılmıştır. Ama Türkiye bu iki seçimin dışında bunu altını çizerek ve özellikle söylüyorum buna itiraz edecek varsa itirazını da söylesin \'şöyleydi, böyleydi\' diye lafı da yaymasınlar. Türkiye seçim meselesini dünyada en iyi gerçekleştiren ülkedir. Amerika’da seçimde hangi haltların yendiği bir başkan seçiminin bile tartışma meselesi haline geldiği, hangi şiddetlerin meydana geldiği, Avrupa’da seçime katılımın seçim meşruiyeti konusunda nasıl tartışmalar oluşturduğu hepimizin malumudur. Türkiye’de seçim öncesi propagandalar yapılır vatandaşımız selametle sandığa gider oyunu kullanır. Akşamleyin de her şey sona erer. Dünyada bu tip bir seçim süreci ve seçim sonucu oluşturabilen başka bir ülke söz konusu değil. Bizim seçimlerimize dışarıdan gözlemciler de katılmaktadır. Gözlemcilerin olumsuz raporlarını bu konuda seçimin sonucunu etkileyebilecek yönlendirebilecek raporlarının hiç birisini biz görüyor değiliz. Seçim döneminde propagandalara yönelik bir takım değerlendirmeler söz konusudur ama seçimin gününde seçimin oy kullanılması ve seçim sonuçlarının doğru bir şekilde yansıtılması ve belirlenmesi konusunda bu güne kadar dünyadan tek bir eleştiri almış değiliz.\"

Seçimlerin Türkiye’de anonim bir şekilde yapılmakta olduğunun altını çizen Soylu, \"Dönem dönem bazı uçuk kaçık tipler işte bilgisayarlar üzerinden şunlar yapılıyor bunlar yapılıyor. Bu maalesef dört duvar arasında durup hayatı boyunca bu işlerle hiç meşgul olmadan fantezi geliştiren tiplerdir. İl ve İlçe Seçim kurullarında ve yüksek seçim kurullarında bütün siyasi partilerin yetkilileri gözlemcileri temsilcileri mevcuttur. Daha ötesi bütün siyasi partilere yüksek seçim kurullarımız sandık seçmen listelerini göndermektedir. Daha ötesi sandıklarda temsilcileri mevcuttur. Seçim Türkiye’de anonim bir şekilde yapılmaktadır. Bizim uğraştığımız seçimin güvenlik alanıdır. Dedikodular, şaibe oluşturma çabaları, şüphe ortaya koyup vatandaşımızın zihnini bulandırma karıştırma çabaları her zaman devam edecektir ama bunlar beyhude işlerdir, boş işlerdir. ‘İşte bir yerden bir yere seçmen taşınıyor’ ha bizim elimiz armut topluyor. Biz bunların hepsini takip ediyoruz göreceksiniz önümüzdeki günlerde binlerce bu konuda taşınmayı ve bu konuda şüpheli, haksız taşınmayı iptal edeceğiz, iptal edilecek Yüksek Seçim Kurulu’nda. Burada Yüksek Seçim Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Kolluk Kuvvetlerimize onlar bildiriyorlar, biz bir takımlarını tespit ediyoruz ve meselenin sıhhati ve sağlamlığı konusunda en önemli sonuçları birlikte gerçekleştiriyoruz bu kadar açık ve net\" diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantı, Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.



