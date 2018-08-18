Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum\'un Osmancık ilçesine geldi. Burada D100 Karayolu\'nda polis kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara düdük, çikolata ikram ederken vatandaşlara şapka ve broşür dağıttı. Soylu, durdurulan bir yolcu otobüsüne de binerek yolcularla sohbet edip, şapka verdi. Soylu yapılan trafik uygulaması ve yol durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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