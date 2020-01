Bakan Soylu: Kimse 2019'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın. 2019\'da sadece vites büyütmüyoruz. Yeni bir hükümet sistemiyle birlikte Türkiye\'nin hedefleriyle daha rahat buluşmasını temin edebilecek güçlü bir adım atıyoruz\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesindeki Sunmelia Resort Hotel\'de düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 2017 yılı İnceleme Araştırma Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın ile diğer yetkililerle mülkiye müfettişleri de yer aldı.

\'İSTİHBARATIMIZIN İÇİNİ TAMAMEN BOŞALTTILAR\'

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, mülkiye müfettişlerinin devlet erkinin denetlenmesi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini söyledi. Türkiye\'de devlet geleneğinin çok köklü olduğunu kaydeden Bakan Soylu, \"Büyük bir badireden geçtik. Özellikle bu badirede FETÖ, altını çizerek ifade etmek istiyorum, ülkemizin, Türkiye\'nin kamu sistemini felç etmek üzere talimatlandırılmış bir örgüttür. İstihbaratımızın içini tamamen boşalttılar, alternatif istihbarat teşkilatları kurdular. Kamu sisteminin bin yıllık devlet aklıyla ne kadar kurduğumuz unsuru varsa hepsini felç ettiler. FETÖ bir taraftan bu talimatlarıyla beraber alternatif bir yapı oluştururken, diğer taraftan da devlet ve millet kavramının içini boşaltmak için elinden gelen bütün gayreti ortaya koymuştur. Bu da çok önemli yapmaya çalıştıkları adımlardan bir tanesidir\" dedi.

FETÖ operasyonlarında yakalananlara herkesin çok şaşırdığını anlatan Bakan Soylu, \"Özellikle 10 yıl önce kimsenin aklına aynı ofiste çalıştığı mesai arkadaşlarının bir gece üzerimize F16\'lardan düşen bombaların ateş talimatını veren ekibe dahil olduğunu elbette ki düşünemezdik. Hiçbirimiz düşünemezdik\" diye konuştu.

\'BİR TEK ŞEHİT VERMEDİK\'

Türkiye\'nin gelişiminin bir dönem engellendiğini kaydeden Süleyman Soylu, \"Türkiye\'nin insansız hava araçlarını (İHA) özel sektörde bu işe kendisini adamış bir anlayışla kurduk. Oysa siz de ben de çok iyi biliyoruz ki binbir engele rağmen kimse sesini çıkartmıyor, şimdi ve terörle mücadelede özellikle bu bahardan itibaren ne kadar bir üstünlük kurduğumuz apaçık ortada. Bir tek şehit vermedik İHA\'larla yapmış olduğumuz operasyonlarda, bir tek yaralımız da yok. Acaba bu sistemi bugüne kadar erteleyen unsur kimdi ve neydi?\" dedi.

\'2019\'DA SADECE VİTES BÜYÜTMÜYORUZ\'

Türkiye\'nin önüne engel çıkaran olayların 17- 25 Aralık\'tan, Kuzey Irak\'taki referanduma, bir ülkede yapılacak seçimde ana gündemin Türkiye olmasından uluslararası medyada ülke aleyhine çıkan yayınların hepsinin kolektif bir akıl ürünü olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:

\"Biz hep birlikte kolektif bir akılla mücadele ediyoruz. Bu memleketin her bir birimi, her bir bireyi, bu kolektif akılla mücadele ettiğimizi ve bu anlayışı, mağlup etmek durumunda olduğumuzu bilmelidir. Bambaşka bir tablo içerisindeyiz. Kimse 2019\'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın. 2019\'da sadece vites büyütmüyoruz. Yeni bir hükümet sistemiyle birlikte Türkiye\'nin hedefleriyle daha rahat buluşmasını temin edebilecek güçlü bir adım atıyoruz.\"

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI

Bu güne kadar 11 milyon 100 bin yeni çipli kimlik kartı dağıtıldığını ve ilk dönemde nüfus müdürlüklerinin oldukça zorlandığını, 1.5- 2 ay patinaj yapıldığını anlatan Bakan Soylu, \"Şu anda 7 günde müracaat edildiğinde bunu sağlıyoruz. İnşallah bir gün daha aşağıya 6 güne düşüreceğiz. Şehir merkezleri için de 5 güne düşürmeye gayret edeceğiz\" dedi.

\'MAHALLİ İDARELERE ÖZEL TEFTİŞ\'

Belediyeler ve mahalli idarelerin çok önemli olduğunu aktaran Bakan Soylu, Van\'daki belediyelerin kayyum tarafından devralınmadan önce Faraşin Yaylası\'nda teröristlere her sabah sıcak ekmek götürdüğünü vurguladı. Bakan Soylu, \"Mahalli idarelere özel teftişi de bunun nasıl yapılması lazım geldiğini de bu toplantıda bir daha gözden geçirin. Çünkü kolları sıvattıracağız. Önemli bir şey söylüyorum, mahalli idarelere özel teftiş. Bu önemli bir şeydir. Özellikle hizmet kalitesini yükseltebilmek için ve birtakım eksikliklerle karşılaşmamamız için bu önemli bir konudur\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Manavgat\'tan ayrıldı.

