Bakan Soylu: İyi polis olun

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Polis Eğitim Merkezi’nde(POMEM) eğitimlerini tamamlayan 774 özel hareket polisinin mezuniyet törenine katıldı. Soylu, yeni mezun özel harekat polislerine seslenerek, \"İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız\" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitim ve Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu\'nda düzenlenen törene mezun olan polislerin aileleri ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bitme noktasına geldiğini söyledi. Bakan Soylu, \"Birilerinin 15 Temmuz sevdası hem içeride hem dışarıda bitmedi. Bu milleti hiç anlayamıyorlar. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerlerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacağına bir türlü inanmıyorlar. Ekonomimize, siyasetimize, birliğimize saldırdılar hiç usanmadılar ama birliğimizle, imanımızla bertaraf ettik. Ahlaklı, vatanına devletine bağlı evlatlarımızın gücüyle, bertaraf ettik. Türkiye bugün, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitirme aşamasına getirmiştir\" dedi.

Bakan Soylu, yeni mezun özel hareket polislerine seslenerek, şunları söyledi:

\"İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız. Her biriniz yaklaşık 30 kişi arasından seçildiniz. Bunun hakkını vermelisiniz. Sırada bekleyen on binlerce özel harekat polisi olmak isteyen adaylar var. Siz iyi olmazsanız biz dünyada hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Size kısa bir soru sormak, cevabını da sizin ağzınızdan duymak isterim. Niğde POMEM’den mezun olan özel harekatçılar iyi polis olmaya hazır mısınız?. Vatanı, bayrağı, devleti, milleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız? Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun. Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın. Bugün yemin eden Özel Harekat Teşkilatı\'na katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan özel harekatçılar, arkadaşlarınızı bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlayarak, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda eden arkadaşlarınızla, Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu’da her noktaya kadar dağların tepelerine kadar hep karşılaştık. Ben onlarda her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi muzaffer etsin.\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu tören sonunda Niğde’den ayrıldı.



