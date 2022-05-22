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Bakan Soylu: İstanbul'da son 2 günde uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

22 Mayıs 2022 09:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı. 

 

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