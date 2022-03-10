Bakan Soylu: İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, dün Şanlıurfa’da iki polisin şehit edilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Dün, Şanlıurfa’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçısı operasyonu kapsamında takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak isterken otomobildeki şüphelinin ateş açması sonucunda polis memuru Cemal Bozkurt ve komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici şehit olmuştu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından polisleri şehit eden saldırganla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.”