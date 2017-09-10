Bakan Soylu: İHA ile teröristin kol saatini görebilecek kabiliyetteyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantıda İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

Sadece İHA'lar uçmuyor. Bütün dünya hayranlıkla siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye bakıyorlar. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve emniyetin, genelkurmayın kendi izleme merkezi var. İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz.

"Ne pikniği, hangi piknik"

Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kandil konuşuyor, CHP'den bir milletvekili topa giriyor. Avrupa'sız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor."