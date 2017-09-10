T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu: İHA ile teröristin kol saatini görebilecek kabiliyetteyiz

"Jandarma, emniyet ve genelkurmayın kendi izleme merkezi var"

10 Eylül 2017 15:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantıda İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar" diye konuştu. 

Bakan Soylu şunları söyledi:

Sadece İHA'lar uçmuyor. Bütün dünya hayranlıkla siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye bakıyorlar. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve emniyetin, genelkurmayın kendi izleme merkezi var. İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz.

"Ne pikniği, hangi piknik"

Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kandil konuşuyor, CHP'den bir milletvekili topa giriyor. Avrupa'sız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor."

 

ETİKETLER

Süleyman SoyluBakanİHAkol saatiSezgin Tanrıkulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24