Bakan Soylu: Güvenlik sorunlarının panzeri sığınaklarda değil, kültür ve medeniyettedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kalealtı sığınağına bir sığınak olarak ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü bu güvenlik sorunlarının panzeri sığınaklarda değil, kültür ve medeniyettedir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) gerçekleştirilen, "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü İmza Tören"ine katıldı. Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve diğer ilgililer yer aldı.

Bakan Soylu, ““Birilerinin dünyada huzuru ve barışı bozmak, dünyanın özellikle doğusunu ve Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için uğraştığı aşikardır. Aynı zihniyet şimdi Karadeniz ve Balkanlarda bir huzursuzluk arayışındadır." ifadelerini kullandı.

“Göçün acılarını, terörün ve uyuşturucunun dünya gençlerini nasıl mahvettiğini dünyaya anlatmak zorundayız”

Kültür ve medeniyet olgularının önemine değinen Bakan Soylu, “Birilerinin dünyada huzuru ve barışı bozmak, dünyanın özellikle doğusunu ve Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için uğraştığı aşikardır. Aynı zihniyet şimdi Karadeniz ve balkanlarda bir huzursuzluk arayışındadır. Tüm bu tablo içerisinde kale altı sığınağına bir sığınak olarak ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü bu güvenlik sorunlarının panzeri sığınaklarda değil, kültür ve medeniyettedir. Göçün acılarını, terörün ve uyuşturucunun dünya gençlerini nasıl mahvettiğini dünyaya anlatmak zorundayız. Özellikle aile yapısına yönelik batının ortaya koyduğu saldırıların hangi sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakabileceğini bizatihi onlara anlatmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu burada belirtmek istiyorum”

Kalealtı sığınağının güzel amaçlara hizmet edeceğini kaydeden Bakan Soylu, “Kalealtı sığınağının Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde Ankara’ya çok iyi hizmetler yapabileceğini, iyi bir kültür merkezi haline gelebileceğini, iyi bir anlatı merkezi haline gelebileceğine ben inanıyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu burada belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm Türkiye’deki toplanma alanı sayımız 27 bin 817’dir”

Yurtta yaşanacak doğal afetlere karşı çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Soylu, “Elbette bize sığınıklar lazım. Savaş için değil fakat afetler için lazım. Güvenli toplanma esas itibariyle iki ana bileşene sahiptir. Birincisi; toplanılacak yer, ikinci güvenli toplanma refleksi. Toplanma alanları konusunda AFAD Başkanlığı koordinesinde yönetimi Jandarmamızda olmak üzere ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Hem sayı hem de nitelik olarak bu alanları geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Tüm Türkiye’deki toplanma alanı sayımız 27 bin 817’dir. Bu alanların yüzde 73’ünde elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı mevcuttur. Diğerlerinde de bunları sağlayabilmek için arkadaşlarımız önemli bir gayret gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yılı ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan ettik”

Bakan Soylu, 2022 yılını “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan ettiğini belirterek, “Güvenli toplanma refleksi içinse bu yılı “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan ettik. Bu çerçevede ise amacımız; Afet Eğitim Yılı’ndaki teorik bilgiyi pratiğe dökmektir. Uyulması gereken kurallar, kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde iletişim, ulaşım gibi konuları bizzat fiili tatbikatlarla toplum belleğine işlemeyi ve bu bilgileri refleks haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu hayat bir hayat bilgisi olarak gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Afet yönetimi yalnız ve sadece parayla olabilecek bir iş değildir”

Afet yönetiminin içerisinde bir çok etken barındığının altını çizen Bakan Soylu sözlerin şöyle devam etti:

“Kalealtı Sığınağının kültür turizm merkezi ve müze olması, aynı zamanda da bir burada bir afet farkındalık merkezinin de oluşturulması, esasen tüm afet çalışmalarımızın altyapı çalışması için de önemli. Afet yönetimi yalnız ve sadece parayla olabilecek bir iş değildir. Tüm kurumların, kültürlerinin, etki alanlarının, kapasitelerinin ve en önemlisi vatandaşlarının bu konudaki reflekslerinin bir araya gelmesiyle başarılacak bir iştir”

“Çok büyük bir önem arz eden bir konu için burada bulunuyoruz”

Kalealtı sığınağının tekrar hizmete açılmasında dolayı mutlu olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Gerçekten çok büyük bir önem arz eden bir konu için burada bulunuyoruz. Burası İkinci Dünya Savaşı yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya’dan gelen destekle tarihi bir sığınak olarak yapılmıştır. Bu alanın bugün atmış olduğumuz imzalarla tekrar hizmete açılması hem Afet Farkındalık Merkezi olması açısından, hem de bir müze şeklinde vatandaşlarımızın gezip bilgilendirme alabileceği ve yoğun bir şekilde kullanılabilecek bir alana dönüştürülmesi açısında çok önemli olacaktır” dedi.

“Burası aynı zamanda da kültür varlığı olarak tescil edilmiş bir alan”

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise sığınağın birden fazla işlevi olacağını söyleyerek şunları dedi:

“Burası 1940’lı yıllarda sığınak olarak yapılmış, içerisinde saldırılara karşı korunmak üzere düşünülmüş, yatakhaneleri olan, ısınma ve su sistemi olan bir yer. Geçen yıllarda burada kullanılan malzemelerden dolayı burada yoğun bir asbest tespit edildikten sonra yaklaşık 45 yıldır kullanıma kapatılmıştır. Burası aynı zamanda da kültür varlığı olarak tescil edilmiş bir alan. Biz buranın hem Afet Farkındalık Merkezi olması, hem de yaşayan bir sığınak müze olması için Altındağ Belediyesi ile inşallah burayı hizmete açacağız.”

Bakan Soylu, Altındağ Belediye Başkanı Balcı ve AFAD Başkanı Sezer konuşmalarının ardından protokolü imzaladı. İmzaların ardından ise günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. (İHA)