Bakan Soylu: Güvenlik güçlerimiz, işlerini büyük sorumlulukla gerçekleştiriyor (2)

OMBUDSMANLIK TOPLANTISINDA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da bir otelde düzenlenen ‘Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları’ konulu toplantıya katıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Soylu, sözlerine Trabzon\'un fethinin yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Türkiye\'nin son 15 yılda elde ettiği istikrar ve demokratik gelişimeye paralel olarak kurumların gelişim noktasında büyük bir sıçrama yaptığını söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

\"Esasen dünyadaki gelişim de buna paraleldir. Ombudsmanlık tarihimizin bize emanet ettiği en eski kurumlardan bir tanesidir. Ombudsmanlık anayasamızın 74. maddesine göre kurulmuş resmi bir kurumdur. Vatandaştan devlete doğru akışı tabir eder. Ombudsmanlık ifadesi bu topraklarda izi olan bir kurumdur. Toplumun taleplerini doğru anlamda aktarmak için kurulmuş bir kurumdur. Uzun yıllar Cumhurbaşkanının seçtirilmediği, anayasanın yaptırılmadığı ortamda, ombudsmanlık neden bizle geç buluştu diye hayıflanmanın çok da bir anlamı yoktur. Tam bitti diyorduk, yepyeni bir süreci aştık diyorduk, baktık ki 15 Temmuz’da bu irade yine hortladı. O geceki darbe bildirisini hatırlayın, o gece millete yeni bir anayasa dayatmaya çalışıyorlardı. Hala bizi darbe anayasalarına mahkum etmek istiyorlar. Ombudsmanlık kurumunun bu topraklarda geç buluşması normaldir. Bir kurumun verimli çalışması için zamana ihtiyacı vardır. Sayın Şeref Malkoç arkadaşlarıyla birlikte milletimizle buluşma, milleti hemhal etme toplantılarını gerçekleştirmektedir. Ombudsmanlığı Türkiye’de yapmakla sözgelimi Portekiz’de yapmak arasında ciddi farklar vardır. Türkiye geçmişten ciddi kamusal maliyetleri gelen sorumlulukları olan bir ülkedir. Biz bağış ve adalet ihraç etmiş bir milletiz. Ombudsmanlık gerçek manada etkisini bizim ülkemizde ortaya koyabilecektir. Kamuya karşı milletin avukatlığını üstlenen bu kurumumuzdan çok güzel neticeler ortaya çıkacaktır.\"

MÜFTÜLERE RESMİ NİKAH YETKİSİ

Müftülere nikâh kıyma yetkisi değişikliğini içeren tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu\'nda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu şunları söyledi:

\"Meclisten geçen nüfus kanundaki bazı düzenlemeler devrim niteliğindeler. Yapılan düzenleme ile devletin kendi veri tabanında bulunan bazı evrakları vatandaştan istemesi, basit yazılım hatalarını düzeltmek için mahkemeye gidilmesi, bir doğum hadisesinde illa da gidip nüfus müdürlüğünde tescil yapmak zorunda kalınması gibi birçok işlem elektronik ortama taşınarak vatandaşların memnuniyetini sağlamayı amaçladık. Gereksiz yere çok tartışılan nikah kıyma yetkisinin müftlüklere genişletilmesi düzenlemesini getirdik. Yapmak istediğimiz acıktır. İnsanların resmi nikaha daha kolay ulaşabilmesini sağlayabilmek. Devletin kanunundaki belli resmi nikahı kıyma yetkisini genişletmektir. Laik değerler açısından hiçbir olumsuzluk sözkonusu değildir. Bu bir soğuk savaş aklıdır. Bu bir eski dünya düzeninin hükmüdür. Karşısındakini sürekli mevcut sisteme tehdit olarak algılamak, esas itibariyle İnsan haklarına aykırı en incitici düşüncedir.\"

E-DEVLET GENİŞLETİLECEK

E-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışamları yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu \"Şimdi de e-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışması yapıyoruz. Veri mahremiyetini en düzeyde gerçekleştirecek, kurumlar arası veri paylaşımını sağlayacaktır. Birleşmiş Miletler 2016 raporuna göre Türkiye e-devlet gelişmişlik sıralamasında 68’inci sırada. Vatandaşlık e-devlet katılım endeksin de ise 60’ıncı sırada. Buna göre 2023 hedefimiz Türkiye’nin e-devlet sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almasıdır. Bu yalınlaştırılmada 4 esas belirledik. Vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaşların beyanın esas alınması. Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin yalınlaştırlması. Vergiler ve harçlar durumunda başvuru ücreti alınmamsıdır. Bu dönüşüm için bakanlığımızda merkezde ve taşrada toplam 253 kişilik bir ekip oluşturduk. Bakanlığımızda yapılan 648 hizmet, tamamı envanterinde yönetim sitemine tanımlanmıştır. Bürokrasinin altında vatandaş gel-git yaptırılmayacak\" diye konuştu.

\'TRAFİK TESCİL BELGELERİ NOTERDEN ALINACAK\'

Düzenlemelerle tasarruf elde edileceğine işarete eden Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

\"2 bin 186 belge İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilmekte idi. Artık 664 belgeyi ortadan kaldırıyoruz, istenmeyecek. Bu sayede yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyoruz. 4 birimi kapatıyoruz. Emniyet ile Jandarma arasında birbirleriyle ortak ürünler eşleştirilmiştir. Kimlik tespiti ve ehliyet için istenen belgeyi 2\'ye düşürüyoruz. Zaman ve para israfına yönelik çok olumlu sonuçlar almış olacağız. Hem ehliyeti, hem pasaportu, hem de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını nüfus idaresi verecek. Aynı işlemler gerçekleştirilecek. Çok önemli tasarruflar sağlanacak. İnşallah Nisan ayı başı itibarıyla bu sisteme hep birlikte geçeceğiz. Orada bir maliyet azaltma da söz konusu olacak. Arabaların tecil belgelerini Trafik Tescil Şubeleri veriyordu. Vatandaşımıza değişik bir maliyet binmesin diye, noterlerle bir pazarlık yaptık. Ehliyetle yenilemelerde ve yeni almalarda vatandaşımız daha tasarruflu olacak. Trafik Tescil Belgeleri artık noterlerden alınacak. Daha ucuz bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturulacak.\"

\'PKK ŞEHİRLERDE FAALİYETTE BULUNMAYA BAŞLADI\'

PKK terör örgütünün dağ ve kırsalda etkinliğini kaybettiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Dağda, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehirlerde alçakta faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Öğretmenlere, mühendislere, işçilere saldırarak korku salmaya çalışıyor. Biz yeni eğitim ve öğretim yılını Aybüke öğretmenin okulunda açtık. Biz o çocuklarımızın ideallerini gerçekleştirmek için gittik. Oradaki öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İnsan hakları diye tutturanlar, bütün bunlara ses çıkarmıyorlar. Biz dün de bir şehit cenazesindeydik. Benim içim yanıyor. Bu ülkede insan hakları diye, tutturanlar, Ocak ayından bugüne kadar dağda etkinliğini, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehir içindeki vatandaşlarımızı korkutmak için birtakım alçakça infazlar gerçekleştiriyor.Topluma orada korku salmaya çalışılıyor. Çukur zamanında yaptığı birtakım alçakça girişimleri, güya kendi zihni ve aklıyla devam ettirmek istiyor. Dün, bir cenazeyi kaldırdık. Bir şehidimizi yolcu ettik. Elimizdeki işi takip eden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Nereden nereye geldiğimizi takip eden kardeşlerimizden bir tanesiyim. Çok iyi noktaya geldik. İşin ucunun nerede bağlanacağını çok net görüyoruz\" diyerek konuşmasını tamamladı.

FOTOĞRAFLI