Bakan Soylu: Fethullah Gülen denen psikopatı tıpış tıpış verecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan ve ABD'den iadesi talep edilen Fethullah Gülen için "Merak etmeyin, tıpış tıpış verecekler" dedi.

Bakan Soylu, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa dünya ülkelerine Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için kampanya başlatmaları çağrısı yaptı.

Bakan Soylu, hiçbir ülkede Türkiye’de olduğu gibi kahramanlık, demokrasiye ve kendi seçtiklerine sahip çıkma anlayışının yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Dürüst ve samimi olun. Bu hain ve alçak darbeyi ortaya getiren ve Türkiye’nin moralini, istikametini ve istikrarını bozmaya çalışan Fethullah Gülen denilen psikopatı, bu hain adamın Türkiye’ye verilmesi için dünyada kampanya başlatın. Bu dünyanın istikrarı için bunu yapın. Avrupa Parlamentosu; eğer içinizde biraz insan hak ve hürriyet bilinci varsa, eğer biraz demokrasi anlayışınız varsa, eğer biraz sandığa hürmet gösteriyorsanız yapacağınız bir tek şey var. Bu ülkede insanların üzerine tankla, F-16’lar, helikopterler ve silahlarla giden mazlum ve demokrasi diyen insanları tarayan bu teröristlere eğer göz yumarsanız bütün dünya tarihi önünde mesul olursunuz. Merak etmeyin, Fethullah Gülen’i tıpış tıpış Türkiye’ye verecekler. İçinizi soğuk ve kalbinizi serin tutun. Bu caniliği, hainliğin ve alçaklığı gösterenlere Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın gördüğü en ağır cezayı verecektir."

Konuşması sık sık 'idam isteriz sloganları ile kesilen Soylu, "Milletimiz ne derse o istikamette gitmeye mecburuz" cevabını verdi.