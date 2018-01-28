Bakan Soylu, Ekrem Görkem Karakan'ın ailesini ziyaret etti

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi\'nde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra yılbaşı gecesi polisin \'dur\' ihtarına uymayınca açılan ateşle yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karakan\'ın (16) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oğuzeli\'nde İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezindeki yetkililer tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkezde incelemelerde bulundu. Burada, yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra Gaziantep\'e geçti. Bakan Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte yılbaşı gecesi polisin \'dur\' ihtarına uymayınca açılan ateşle yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karakan\'ın Emek Mahallesi\'ndeki ailesinin evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Soylu, aileye taziyelerini bildirdi. Soylu, evden ayrıldıktan sonra çevrede toplanan vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Osmaniye\'ye geçti.

FOTOĞRAFLI