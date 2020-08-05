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Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs'e karşı Türkiye'de bugüne kadarki en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

Şimdiye kadarki en yoğun Koronavirüs denetime başlayacağız

05 Ağustos 2020 12:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüs'e karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu, "Hepimiz sahada olacağız" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve
tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta

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