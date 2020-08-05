Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs'e karşı Türkiye'de bugüne kadarki en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüs'e karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu, "Hepimiz sahada olacağız" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

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