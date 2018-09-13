Bakan Soylu: Dünyanın en fazla ecstasy hap yakalayan ülkesi olduk (2)

BAKAN SOYLU, DİYARBAKIR\'DA DA VALİLERLE GÖRÜŞTÜ

Van\'dan Diyarbakır\'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilin vali, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bölge valiler toplantısına başkanlık yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı.

Diyarbakır\'da bir otelde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun başkanlık ettiği bölge valiler toplantısına Bakan Soylu ile birlikte gelen İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da hazır bulundu. Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli Valileri, Emniyet müdürleri ile İl Jandarma komutanlarının katıldığı bölge valiler toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.



Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)



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