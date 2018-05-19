T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu, Diyarbakır'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı

19 Mayıs 2018 15:20

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte horon, halay ve zılgıtlarla kutlandı.
Diyarbakır\'da, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı valilik önünde yapılan etkinliklerle kutlandı. Geniş güvenlik önemleri altında düzenlenen kutlama programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve  Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuması ile devam etti. Küçük çocukların halay gösterilerinin ardından, öğrenciler Karadeniz bölgesine özgü foklor oyunu sergilendi. Horon tepen öğrencilerin etkinlikleri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karadeniz ekibinin ardından sahneye bu kez Diyarbakır ekibi çıktı. Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken öğrenciler,19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı zılgıtlar çekerek kutladı. Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun hediyelerini vermesiyle son buldu.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetEMEKDİYARBAKIR DHADİYARBAKIRBakanı Süleyman SoyluMayıs Atatürkü Anma GençlikSpor BayramıMayıs Atatürk Anma GençlikDiyarbakırGenişBakanı Süleyman Soylu Vali Hasan Basri Güzeloğlu Büyükşehir Belediye Başkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24