Bakan Soylu Diyarbakır'da: Her geldiğimde yüzleri daha fazla gülen Diyarbakırlılar görüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her geldiğimde gelişen bir Diyarbakır görüyorum. Her geldiğimde yüzleri daha fazla gülen Diyarbakırlılar görüyorum. Her geldiğimizde emrinde olmaktan büyük bir onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerimizi görüyorum" dedi.

Diyarbakır'da konuşan Soylu, "Bizi kaosa sokmazlarsa sıkıntıya sokmazlarsa başka bir şeylerle uğraşırız. Bir taraftan Hanımelleri Çarşısı'nı açarız. Diğer taraftan 1,5 milyarın üzerinde yatırımla 1500 kişinin çalışacağı işyerleri açarız, yeni sanayi sitelerini açarız" dedi.

Kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Soylu, basına kapalı toplantıda Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından Merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki patlamanın meydana geldiği iş yerine geçti ve burada incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı, esnaf ile görüştü, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu, ardından Kayapınar Belediyesince düzenlenen "Hanımeller Çarşısı açılışı ve 100 bin adet kitap dağıtım töreni"ne katıldı.