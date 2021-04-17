İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kısıtlamaları istismar' uyarısı: Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 'kısmi kapatma' kapsamındaki kısıtlamaların istismar edildiğini belirterek, "Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli" dedi. Yerlikaya, turistlerin de Koronavirüs kısıtlamalarından muaf olmasına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak, "İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli. Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" açıklamasının ardından, konuyla ilgili bir açıklama da Vali Yerlikaya'dan geldi.

Twitter hesabından "Salgınla Mücadele Toplantısı"ndan fotoğraflar paylaşan Vali Yerlikaya, "Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok. Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı. İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli. Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli" dedi.

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" Turiste virüs işlemez diye bir şey mi var?"

Turistlerin Covid-19 kısıtlamalarından muaf olması tartışılmaya devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü de duruma "Covid tedbirlerinden turistler neden muaf? Ülkeye girmeden PCR testi olmuş olsa bile Türkiye içinde virüsü kapabilir ve yayabilir. Turiste virüs işlemez diye bir şey mi var?" diyerek tepki gösterdi.