Bakan Soylu’dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma için ön inceleme izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için ön inceleme yapılmasına onay verdi.

Sabah gazetesinden Tolga Özlü’nün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarının ardından Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığı'nın talebine yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.

ABB'den açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Konu Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu üzerine yapılan, prosedürün uygulanmasına dair ön inceleme izninden ibarettir" denildi

Açıklamada işlemin rutin olduğu kaydedilerek "Soruşturma izni, ön inceleme tamamlandıktan sonraki sürece dair bir işlem olup şu anda böyle bir durum yoktur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında "Soruşturma yapılmasına onay verildiği ifadesi yalandır" denilerek sözkonusu haberlerin İçişleri Bakanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu üzerinde baskı kurmak amacıyla servis edildiği ve suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.